Fue un propósito planteado hace más de un año cuando los diez gobernadores de la región reactivaron una estructura de representación para ir superando situaciones de asimetría que la condena a ser el área más marginal del país. Objetivos de largo alcance y otros de realización más inmediata se definieron para alcanzar un equilibrio con el resto de las regiones. Zona franca, transferencias de carga y puerto seco; puertos fluviales; Plan de infraestructura; Red de conectividad; participación en la administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay; recuperación del ferrocarril Belgrano Cargas y un régimen de biocombustibles que la incluya como productora, son los puntos de mayor envergadura.

Pero también se comenzaron a gestionar cuestiones que apuntan a trato preferencial en temas tributarios y tarifarios. Allí se inscribe un régimen especial en contribuciones patronales, que ya se logró por un plazo de tres años. También se gestiona un financiamiento productivo y proyectos energéticos no convencionales, además de la regulación de precios de medicamentos y de combustibles. La presión es constante pero apenas se van despejando los obstáculos.

Por ello es que el anuncio realizado en el marco de la 8° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, realizada en Misiones el último viernes, debe inscribirse como un logro sobresaliente. No sólo tiene el peso de los beneficios propios que generan mayores aportes en subsidios sino acumula una gran significación política porque en el Norte Grande hay gobiernos de diferente extracción partidaria pero unificados a la hora de un reclamo de larga data.

En ese encuentro se confirmó que se destinarán más de 16 mil millones de pesos al transporte público, como SAETA en el caso de Salta; es así que el monto a distribuir ascenderá de 28 mil a 46 mil millones para repartir entre las provincias. La decisión es producto de un trabajo técnico que mostró la inequidad de la situación imperante.

Los datos correspondientes al 2021, informan que se distribuyeron casi 124 mil millones de pesos en todo el país, bajo diferentes mecanismos, como Fondo Compensador, Fondo COVID, Atributo Social, entre otros. De ese total, el Área Metropolitana Buenos Aires concentró el 80%: el 20% se distribuyó en el conjunto de las provincias. Las diez provincias norteñas, en el que viven 10 millones de personas, accedieron al 7% que se distribuyó un 2% para el NEA y 5% para el NOA.

Esta asignación altamente asimétrica entre las distintas jurisdicciones significa que en las áreas con menos subsidios, los precios de las tarifas al usuario son más elevadas; incluso impacta en la calidad de servicio, que es menor. Un estudio especializado publicado por la revista Norte Grande señala que en 2021, por cada habitante del AMBA se destinaron 6.500 pesos mientras que en Noroeste, esa cifra apenas alcanzó a 675.

En abril se reunirá el Consejo Regional y Salta será sede del encuentro. Todavía hay una larga lista de demandas que deberán satisfacerse con mayor agilidad, para terminar con la coexistencia de dos países. Los pequeños intereses sectoriales no deben servir a esa mezquina situación.



Salta, 14 de febrero de 2022