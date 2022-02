Italia permitirá el ingreso de argentinos vacunados con Sputnik-V o Sinopharm, con aislamiento

Este lunes, la Embajada de Italia en Buenos Aires informó que extendió hasta el 15 de marzo los requisitos sanitarios de ingreso a ese país para los viajeros argentinos cuya vigencia vencía hoy. La medida fue tomada luego de que la Unión Europea recomiende a sus países miembros sacar a la Argentina de las listas de “países seguros”, debido al estrepitoso aumento de casos positivos que sufrió el país en las últimas semanas de 2021 y primeras de 2022.

En concreto, los argentinos podrán ingresar a Italia siempre y cuando cumplan con tres requisitos de carácter obligatorio, a saber:

1. Completen el formulario on-line de localización para ser presentado, desde un celular o de forma impresa, a la aerolínea encargada del viaje en el momento del embarque, y a las autoridades italianas que hayan sido designadas para efectuar los controles una vez se llegue a destino.

2. Puedan acreditar ante la compañía aérea, también en el embarque, y a toda autoridad que lo requiera, la certificación de estar completamente vacunado con algún inoculante reconocido por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), es decir con: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax. Las vacunas Sinopharm, Cansino y Sputnik-V no están avaladas por la autoridad sanitaria del viejo continente.

3. Presenten a la empresa aérea, nuevamente al momento de embarcar, un certificado que demuestre el resultado negativo de un test PCR negativo efectuado dentro de las 72 horas previas al viaje, o una prueba de detección de antígenos de mismo resultado hecha 24 horas antes del embarque.

No obstante, aún existe una forma de ingresar a Italia para los argentinos que hayan sido recibido alguna de las vacunas que no reconoce la EMA. Quienes estén en esa condición, deberán:

- Someterse a un aislamiento por 5 días, informando a la Agencia Sanitaria Local (ASL) competente, para que active los controles necesarios en la dirección donde el viajero se hospedará (informada en el formulario online) y a la cual sólo podrá acceder en un vehículo privado.

- Efectuar un segundo test PCR o de detección de antígenos una vez que haya finalizado los 5 días de asilamiento.

España

El jueves pasado, España, otro de los países europeos más visitados por los argentinos, endureció los requisitos de ingreso siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. Desde aquel día, únicamente los argentinos vacunados con las vacunas reconocidas por la EMA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) -Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals, Sinopharm, Sinovac, Bharat, Sanofi-GSK, Novavax y Valvena- pueden ingresar al país ibérico.

Sin embargo, de forma indirecta, España se volvió el primer país central de Europa en permitir el ingreso de argentinos vacunados con Sputnik-V u otra vacuna no reconocida por las instituciones ya citadas, al decir en el texto oficial que “también se admiten certificados con vacunas no autorizadas por estos organismos, pero la última dosis administrada debe ser de una de las vacunas autorizadas”. Es decir que un argentino vacunado con el inoculante ruso que se haya dado un refuerzo de Pfizer o Moderna, podrá ingresar al país una vez que hayan pasado 14 días desde la última aplicación.

Francia

Por su parte, Francia, no modificó directamente las condiciones para los argentinos pero sí las endureció para todos los viajeros. Días atrás el Gobierno que encabeza Emmanuel Macron aprobó el “Pasaporte de Vacunación”, necesario para poder ingresar a bares, restaurantes, museos, cines, transportes cerrados como aviones, trenes y colectivos, entre otros espacios públicos cerrados.

Para obtener este documento es necesario contar con el esquema completo de alguna de las siguientes vacunas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Bharat, Sanofi-GSK, Sinovac y Valvena. Además, y esto es muy relevante para los argentinos, serán reconocidos quienes cuenten con las dos dosis de Sinopharm más una de refuerzo de Pfizer o Moderna (no así si el refuerzo es AstraZeneca, el refuerzo tiene que ser hecho con una vacuna basada en la tecnología de ARN mensajero).

“La vacuna Sputnik es lo mismo que nada, es como si no existiera”, especificaron desde la embajada francesa. Así, por ejemplo, un argentino con dos dosis de la vacuna de origen ruso y un refuerzo con Pfizer, Moderna o AstraZeneca no está en condiciones de contar con el Pasaporte de Vacunación.

Alemania

En tanto, Alemania ya había modificado las condiciones para los argentinos el 9 de enero, antes de que la UE haga la recomendación de quitar a la Argentina de las listas de “países seguros”. Para ingresar a tierras germanas, los argentinos deben estar vacunados sí o sí con algún inoculante reconocido por el Instituto Paul Ehrlich, la autoridad sanitaria alemana sólo avala los inmunizantes Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca y Novavax.

Si bien no demandan una tercera dosis ni especifican cuánto tiempo como máximo pudo haber transcurrido desde la última aplicación, no existen posibilidades de entrar para los argentinos que hayan sido vacunados con Sputnik-V, Sinopharm, Cansino, u otro inoculante no aprobado por el Instituto Paul Ehrlich.

Infobae