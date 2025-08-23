Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Flujo migratorio en frontera México-EE.UU. cayó 91%
Los migrantes de 3 mil 640 a 285, del 1 de octubre de 2024 al 20 de agosto pasado, según las autoridades mexicanas.El Mundo23/08/2025
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció este viernes una disminución del 91 % en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos, desde el 1 de octubre pasado, cuando inició el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Los encuentros con personas migrantes, tanto mexicanas como extranjeras, en la frontera estadounidense, pasaron de 3.640 a 285, del 1 de octubre de 2024 al 20 de agosto pasado, según detalló la directora general de Movilidad Humana y Desarrollo de la SRE, Fátima Ríos.
"Lo anterior representa una reducción del 91 %. Este registro es el más bajo de las últimas cinco décadas", aseveró Ríos, en una conferencia de prensa en la capital mexicana.
El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, señaló que estas cifras responden al "diálogo permanente" que se ha mantenido con las autoridades estadounidenses, y reiteró el rechazo del Gobierno mexicano a "aquellas prácticas que criminalizan la migración o que atentan contra los derechos humanos".
"Aquí, bueno, tenemos diferencias con quienes tienen percepciones distintas sobre lo que representa el fenómeno migratorio (...) y por eso rechazamos aquellas prácticas que lo criminalizan", sostuvo el titular de la SRE.
De la Fuente precisó que en los últimos seis meses, desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca el 20 de enero, 82.049 mexicanos han sido repatriados, de los cuales 47.594 han recibido asistencia consular.
Señaló que esta cifra incluye a mexicanos que tenían sus papeles "en regla", sin precisar la cantidad de casos registrados.
En cuanto a los mexicanos detenidos en redadas y operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó que se tiene el registro de 1.641 connacionales "debidamente identificados", pero aclaró que se siguen realizando visitas buscando a más connacionales que pudieran estar arrestados.
Con información de efe, El Financiero
