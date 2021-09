El voto es un instrumento sin lealtad 

El FdT (30,17% de los votos) además de la estructura propia, contó con el apoyo del gobierno provincial, que tuvo que dividir sus votos en 3 sectores a los que alentó (FdT, Emiliano y Pamela; Unidos por Salta: G. Durando Cornejo, Avellaneda en el JxC+).

Escrutadas el 97,64% de las mesas, en la provincia, se sabe que en Salta votó el 58,47 del padrón. Es poco. Entre el polvo de la seca, el finde extra large por el Milagro y la desorientación ideológica, mucha gente no se acercó a las urnas este domingo. No hay datos de los votos en blanco que en las provinciales generó estupor.

“Algo hicimos mal”, chocamos la calesita o parecido. En los grupos progresistas cunde el miedo por el “avance de la derecha”. Y sí: tenés un espectro de 6 espacios con ofertas de derecha a más derecha a ultraderecha, pasando por anti K de varios tonos. En realidad, la alianza JxC es la coalición No Peronista Argentina.

La lista de los más votados en la Provincia de Salta quedó así: 1º Estrada - Frente de Todos 118.629, 2º Durand Cornejo - Unidos por Salta 69.385, 3º Zapata - Juntos Somos + 61.814, 4º Biella - Frente Si-PRS 61.300.

La sorpresa es Biella, Felipe, la sorpresa es Zapata, que ya lo venía diciendo. Que iba a ganar. La sorpresa es Tane con Felicidad que hizo más de lo que necesitaba para el piso. Va a seguir adelante, le sirve.

Biella, el más votado de la capital, cobra votos de lo incierto de los agrupamientos políticos, y cobra votos de la pandemia, por transferencia y prestigio de Bernardo, su hermano médico, que nunca dejó de ayudar, asistir, pensar, criticar, asesorar, y siempre con el estetoscopio. Con una propuesta de independencia (Salta Independiente, que esta vez fue con PRS) ellos sí cosechan votos de la pandemia, no como Alberto, que no dejó de hablar de vacunados en todo momento. Pero, que vacunó a las dirigencias locales sin dejarles lugar a ser parte de la toma de decisiones. Es la estrategia que no funcionó y que lo tiene Wado como el principal responsable.

Se sabía que iban a perder los oficialismos, por la crisis-por la pandemia. ¿Qué pasó en Wall Street? Están subiendo las acciones argentinas ante el retroceso del kirchnerismo en las urnas.

Los 3 candidatos que pueden tener banca en el congreso nacional, depende de lo que pase el 14 de noviembre, son varones, siguen siendo referentes de 3 espacios como viene pasando, los 3 son varones, ya lo dije... Los 3 hablan de desarrollo y producción, le guste o no le guste a la lucha de clases… grieta o cómo se quiera denominar a ese fenómeno que viene velando la realidad y cuya eficacia electoral está agotada.