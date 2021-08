A menos de una semana de las elecciones de renovación legislativa en la Provincia, el impacto social no se ha expresado de ninguna manera. El impacto político es claro y anticipa que hasta la asunción de los nuevos legisladores habrá remezones.

La extensa transición permitirá que los Ejecutivos hagan correcciones para encarar la segunda mitad de sus respectivos mandatos desde una posición más consolidada, cuando le sea posible.

Cabe señalar que hay intendencias que han quedado muy debilitadas frente al pronunciamiento popular. Un caso extremo es el del jefe comunal de San Ramón de la Nueva Orán, Pablo González que pareciera haber dilapidado su caudal político que le permitió llegar hace dos años al gobierno municipal de la segunda ciudad más importante de la Provincia con más del 50% de los votos. El último domingo solo pudo salvar una banca en el Concejo Deliberante que lo acompañará hasta el fin de su mandato; las once restantes quedaron en manos de la oposición. Tal circunstancia no quiere decir mucho porque precisamente la esencia de la democracia es la de desarrollar el diálogo para alcanzar consensos.

También hubo sorpresas en otra ciudad importante, como lo es Rosario de la Frontera. Se expresó en la elección de diputados, que impuso a un candidato envuelto en varias causas penales y abiertamente opositor. Gustavo Orozco venció al candidato del intendente Gustavo Solís, con un mensaje que apuntaba a la corrupción en la administración comunal. De inmediato hubo anuncios de cambios de gabinete.

También cambió la integración de su equipo de trabajo la Intendenta Bettina Romero, que gobierna la Capital Provincial. Apenas cerrado el escrutinio provisorio el último domingo destacó el triunfo de su sector con la alianza que encabezó Emiliano Durand desde la candidatura a la senaduría del departamento.

Horas después destacó la necesidad de imponer la renovación de su gabinete, cuando ya se conocía que en el Concejo Deliberante el triunfo fue para Juntos para el Cambio Más. Otro dato no menos significativo es que en este distrito el voto en blanco tuvo un registro elevado, al igual que la abstención, dos expresiones que se interpretan como negativas.

El fracaso de la lista que encabezó Darío Madile, el actual presidente del Concejo Deliberante, que acompañó la candidatura a diputado del hermano de la Intendenta, no puede ser ignorado y, al parecer, no lo está haciendo la titular de un Ejecutivo queen, por su estilo de gobierno, no pudo mostrar la voluntad de respetar la representación de los vecinos.

Dirigentes capitalinos que muestran una aquilatada actividad en funciones electivas y designadas en el Municipio quedaron en el camino. Al parecer, ciertas lealtades serán consideradas en este tiempo.

No solo por conveniencia sino por el ejercicio del poder que la ciudadanía le otorgó en 2019 es que Romero está llevando adelante un cambio que impacta en el Concejo Deliberante. Dos ediles, que fracasaron en sus propósitos electorales, se incorporan a su gabinete, quedando de hecho fuera del cuerpo deliberativo.

Seguramente habrá otras novedades en el plano político porque hay una campaña en marcha por tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Nuevamente el cuerpo del gobernador Gustavo Sáenz se expone.

Salta, 20 de agosto de 2021