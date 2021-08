El Gobernador debe cambiar ya su Gabinete

No la voy a justificar porque, en definitiva, los términos que emplea no son los más adecuados. Podría considerarse que las razones expuestas la justifican; dijo que tenía que ir a buscar a su nena y necesitaba pasar. Yo creo que sí, necesitaba pasar y ello le generó un grado de desesperación riesgoso. Y es por situaciones que no debiera permitirlas el Estado Provincial. Vemos que esto también sucede a nivel nacional; se observa todos los días el padecimiento que tenemos los argentinos: se apropian de la calle y lo único que consiguen es enfrentar a la gente con la gente.

Ahora bien, hay errores del Gobierno provincial que son groseros como el de no advertir el problema docente meses antes de que suceda; eso es por desconocimiento de situaciones que son políticas. Es complicado el tema docente porque ya no hay más un gremio que maneje las cosas. Antes se hablaba con ADP, se arreglaba con su conducción las bases adherían pero eso ya pasó. Hoy hay autoconvocados, que se reúnen en distintos sectores y nadie puede unificar criterios.

Los ministros debieran saber con quién hablar en el momento adecuado. Tienen servicios información que maneja la Policía Provincial para hacer un relevamiento e ir arreglando las cosas antes que sucedan. Sin embargo, fueron a una elección con una Plaza 9 de Julio tomada y vallada. Es una vergüenza eso dentro de la democracia.

Hay responsables. Esos responsables no pueden seguir en el Gobierno porque no están capacitados para llevar adelante la tarea. No se puede salir un día viernes – cuando el domingo hay elecciones – con un mensaje de respuesta a los docentes por parte de Ministros y estos les dicen que no pueden darle soluciones y que, en definitiva, estas llegarán cuando se diriman las paritarias nacionales.

También cometieron la torpeza de hacer conocer las cifras que están cobrando los docentes; fue un contraataque artero, no sirve. Del otro lado los desmienten y piden debatir con el Ministro de Educación. Ese funcionario no debatió nunca con nadie. Estas son cosas que se arreglan políticamente y antes de que lleguen al conflicto.

No es la primera vez que pasa. Juan Carlos Romero tuvo un paro de 45 días, a Juan Manuel Urtubey se le acuarteló la policía. Bueno, a este Gobierno le llegó en momento de elecciones y, no se puede afirmar que perdió las elecciones por este enfrentamiento, pero fue una cosa más que se agregó para afectar los resultados.

Algunos ministros nunca trabajaron firmemente para el Gobernador; por eso el problema con los gauchos con el que se vinculó al titular de la cartera de Seguridad.

Molesta mucho ver que una Provincia que va hacia una posibilidad concreta de un pequeño crecimiento, se la ve opacada por estas cosas. ¿Por qué? Porque hay Ministros que están porque están. El hecho de ser amigo no es suficiente como para ser Ministro.

El Gobernador dijo que habrá cambios en los Ministerios. Veremos qué pasa; ojalá que reúna gente capaz y comprometida con un proyecto político y con el objetivo de sacar Salta adelante, que es lo que necesitamos. Yo sé del esfuerzo que pone Gustavo Sáenz en esto, pero también sé que es bastante complaciente con la gente que lo ha apoyado toda la vida; de allí cierta reticencia a reemplazarla. Ya le sucedió al momento de reemplazar a Josefina Medrano, su primera ministra de Salud.

El resultado electoral del último domingo lo tiene que alertar. Ganó un hombre que no es de la política, no recorrió ningún barrio, hizo dos años de cartelería y ganó una elección sin una sola idea. ¿De qué nos sirve eso? No nos sirve absolutamente para nada.

El bisturí debe ir al hueso. Si se sigue con este tipo de ministros que no se comprometen con el Estado ni con la gente, la próxima elección se le va a poner complicada a él, al propio Gustavo Sáenz; entonces, es ahora cuando tiene que tomar medidas.