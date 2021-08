Elecciones: El resultado expresó que no se está de acuerdo con ninguno y que regresa el conservadurismo 

En Pasaron Cosas, Rodríguez aseguro hay una sensación de que hay bronca en el electorado, pero más que nada prevalece una preocupación centrada en lo económico y salud.

Expresó que el gran porcentaje de voto en blanco claramente expresa que no se está de acuerdo con nadie.

En este sentido, analiza que se trata de una persona que se tomó el trabajo de asistir a votar para dar el mensaje de que no quiere a nadie, porque no esta de acuerdo con ninguno y no quiere que gane ninguno.

Por su parte, Godoy afirmó que los principales perjudicados en esta pandemia fueron los movimientos nacionales y populares porque no pudieron salir a la territorialidad.

En este sentido, expresa que el peronismo tiene como fuerte el contacto directo y no lo pudieron tener, mientras el debate por zoom es algo propio del macrismo.

Cuestionó a los “outsider” de la política que vienen del peronismo y pidió a la gente que ingrese a la página web de la Cámara de Diputados para ver el trabajo legislativo y si es que solucionar los problemas de la ciudadanía.

Godoy aseguró que el gobernador Gustavo Sáenz deberá ampliar su frente electoral de cara a su reelección en 2023 porque con los dos que tiene en la actualidad sacaron el 40%.

Por último, expresó que el resultado de las elecciones expresan que Salta volvió al año 30, porque volvimos al conservadurismo.