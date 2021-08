Ir a votar y elegir

La fecha ya es inamovible pese a la pandemia del Covid 19. Por ello la primera actitud a tener en cuenta es el cuidado individual y colectivo, sobre todo al concurrir al lugar de votación.

Debe de observarse el distanciamiento de los electores y el uso imprescindible del barbijo, no como elemento meramente decorativo sino que cubra nariz y boca como así también demorar lo menos posible en el lugar de votación. La máquina de votación electrónica es prudente operarla con una pequeña servilleta que aísle el dedo de la pantalla y teclado y sería conveniente llevar una lapicera para con ella firmar el registro de la emisión del voto. Si no lleva servilleta y aún llevándola es prudente, luego de votar, usar alcohol en gel o liquido que seguramente estará disponible en esos lugares. Esto en cuanto a lo físico.

En cuanto al contenido del voto recomiendo que cada elector esté preparado en el uso de la máquina y conforme su orientación de elección, para lo cual es conveniente que ensaye en su casa con el uso de su computadora o de su teléfono celular, ingresando en la página del Tribunal Electoral de Salta, el que ha preparado un simulador de la máquina electrónica y allí se puede conocer el mecanismo tanto para el voto por lista completa como por categoría. Lo puede realizar tantas veces como desee hasta que el manejo le resulte fácil y así entrenado va a la votación, con la doble ventaja de no equivocarse en su decisión del voto, como de estar el menor tiempo posible en el cuarto oscuro y en el lugar de votación.

Es importante que concurra a votar y elija con su voto a los candidatos de su preferencia. Tenga presente que los poderes del estado serán cubiertos con lo que usted decida. No votar implica sustraerse de una herramienta útil para que su deseo de administración de sus recursos sea ejercido por quienes confía y que sean ellos lo que lleven a la práctica lo que usted quiere para usted, su familia y la sociedad en general. Es una responsabilidad que la organización democrática y el sistema republicano nos otorga a los ciudadanos. Abandonar ese derecho es transferir a otros el beneficio de elegir. ¿Qué cree que se gana no votando? Algunos dirán que todos los candidatos son iguales y ninguno sirve, lo que no es cierto, no todos los candidatos son iguales y algunos sirven para el cargo que se postulan, otros no. Está en usted y en nadie más que el conjunto de los ciudadanos no se deje engañar, y conformar con su voto la mejor elección para Salta y usted.

No deje de ejercer su derecho y elija al candidato acorde a su ideal.