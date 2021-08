Salta en la visión de un filosofo español

Fue profesor de filosofía en una importante Universidad de España, durante muchos años, y hoy era un profesor emérito, que daba dos o tres conferencias por año. Escribió muchos libros.

Se declaró sorprendido por la calidad de nuestra orquesta sinfónica, por la cantidad de museos, citando como un ejemplo de nivel mundial al Museo de Alta Montaña. Alabó la cantidad de salas públicas y privadas para conferencias, obras teatrales y música. Le pareció un acierto el Centro de Convenciones.

Pero algo más quería decir. Algo se guardaba. Le pregunté que le falta a Salta. Me dijo:”Os habéis apoltronado sobre la gloria de Güemes y de sus gauchos, que claramente permitieron la independencia de vuestra patria, y como consecuencia dejasteis de crecer. Es como si la belleza de los cerros que adornan Salta hubiesen tapado la noción de lejanía. Los grandes temas que interesan al mundo no son analizados ni discutidos. Hay muchos historiadores pero pocos científicos y menos políticos experimentados y al servicio de su comunidad.

Habéis permitido que vuestro gas y vuestro petróleo se extraiga sin beneficio tangible para Salta. Lo mismo ocurre con la minería, en especial con el litio, indispensable y caro, pero que se acabará pronto.

Las empresas informáticas, robóticas, de inteligencia artificial, aunque Argentina forma especialistas de gran nivel, no se los aprecia en Salta. No pude ver ni una fábrica de bicicletas. Tal vez exista, pero no llegué a conocerla.

He encontrado buenos músicos y excelentes poetas. Todos entroncados con su tierra, con la madre tierra, con la Pacha, como vosotros la nombráis.

Pero a pesar de la simbiosis entre las personas y la Naturaleza, no la cuidáis. Contamináis vuestros ríos, vuestras fuentes de aprovisionamiento de agua potable. Enterráis la basura y contamináis las napas. La basura tiene un gran valor económico. Aquí ni siquiera la separáis. En otros lugares producen energía y fertilizantes con ella.

No veo planificación y sin ella no se pueden anticipar los acontecimientos. El gobierno funciona impelido por las circunstancias. La comunidad soluciona sus necesidades mediante cortes de calles y usurpación de tierras.

No comprendéis que no se puede repartir lo que no existe. No se puede repartir si primero no se genera riqueza. Emitir moneda no es crear riqueza, es generar inflación. Estableced reglas claras y permanentes, con acuerdo de todos los sectores de la comunidad, principalmente los políticos. Así vendrán inversiones, pues Salta es un vergel de posibilidades, y se generará riqueza y trabajo.

No alcanzo a comprender porqué no tienen protagonismo político las mujeres. La democracia salteña es triste. No hay participación ciudadana en las grandes decisiones. Proclamáis una democracia participativa y no la aplicáis. No se ven grupos de poder que busquen la alternancia en el gobierno, presentando proyectos de crecimiento con equidad, realizados por sus propios investigadores. Reitero: no hay planificación.

Los superpoderes del gobernador son propios de un país en guerra o en medio de catástrofes. Son demasiados años de ejercicio del poder en las mismas manos. Ese poder desmedido los lleva al pensamiento único, que el del gobernador. La inteligencia salteña queda desplazada sino acepta las condiciones monarcales.

Le pregunté que le diría a los salteños en su despedida. Sonrió y me dijo. Lo mismo que un paisano mío les dijo: “Argentinos, a las cosas”. Yo repito, salteños a las cosas. Preservad vuestra clase media pues es la única posibilidad de cambio en paz y mejorad la instrucción pública primaria. Lo demás llegará por añadidura. Concluyó sonriendo, diciéndome con picardía: ”No soy gallego”

Unidos y Organizados un Argentina y una Salta más justa, es posible