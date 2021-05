No todo está perdido

Parece que esa es una característica muy argentina ésta, la de vivir el día a día y vamos olvidando todo lo que vivimos para atrás; además, nada nos sorprende. Pasan tantas cosas que, muchas veces, no hay tiempo de procesarlas.

Estamos en una vorágine informativa que los hechos van superando todo lo imaginable. Por ejemplo, si les pregunto si saben que renunció Fernando Palópoli, quizás me contesten que fue hace mucho – fue el día jueves – y es un hecho que tiene una importancia significativa dentro del andamiaje político local. No porque Palópoli sea un genio; es un hombre de trabajo, fue muchos años periodista de nuestra radio, siguió trabajando junto al senador Juan Carlos Romero, se hizo una persona de confianza.

Pararon los años, la hija del Senador se hizo intendenta, a ella se le hizo inmanejable el gobierno comunal y surgieron grandes fricciones con el Gobierno provincial. Gustavo Sáenz es un gran laburante del plano social y la Intendenta no tiene el mismo estilo de trabajo; ella maneja todo virtualmente asegurando que hace una cosa y otra pero hay mucho de mentira, la gente no la ve y creo que la gente tampoco la siente a ella.

Romero, zorro viejo, percibió que algo estaba pasando y pretendió un acercamiento con la Provincia. Es que el hecho de ser Intendenta de la Capital no te convierte en reina de Holanda y la Capital es un municipio que necesita apoyo de los Gobiernos Provincial y Nacional.

Esta mujer no da pie con bola. Por su carácter, por su forma que actuar, cree que está en una estancia – cosa que no hizo ni su abuelo ni su padre, hay que aclararlo– y siente que es más que todos. Esa actitud soberbia provoca que los funcionarios no le duren. Seguramente por eso es queel Senador buscó un hombre de su confianza para que le dé una mano y sea nexo entre la Provincia y la Municipalidad para que la Intendencia no quede aislada. Es la percepción que yo tengo.

Fernando Polópoli – empleado del Senado de la Nación puesto en planta por el senador Romero – comenzó a trabajar aquí, en la Municipalidad. Se crearon algunos vínculos de acercamiento, no los deseados, pero hubo avances importantes. Pero a este hombre también le llegó la saturación. Hizo una salida elegante y dijo que estaba en otro proyecto político.

Hay un integrante menos dentro del gobierno municipal, del que se fueron varios. ¿Depende de la capacidad de las personas designadas o de la intolerancia de la Intendenta para con sus funcionarios?

Se pudo observar que el viernes pasaron cosas y el sábado y el domingo hubo una catarata de cosas inventadas periodísticamente de todos lados. Salió una foto de Gustavo Sáenz levantándole la mano a Bettina Romero y, en el título, pedía disculpas por haberla llevado a la intendencia. Parecía una información publicada en el diario El Tribuno; hay mucha gente que esto lo creyó.

También empezó a circular otra información pero directamente desde Buenos Aires, como una noticia de Canal 13; se refería a los vacunados VIP. Termina esa y sale otra respecto de la compra de la leche para la Copa que se distribuye en las escuelas. Daba cuenta que se estaría comprando a un ex gobernador y a un ex funcionario a un precio muy superior al que le venía vendiendo Cosalta. Esa cooperativa reconoce que no tiene el modo de envase que requería la licitación.

A todas luces son campañas sucias que se montan a través de los medios de comunicación y en redes. Estamos viviendo momentos complicados para la gente y creo que alguien debe parar la pelota; muchas son infundadas y sin sentido pero van quedando.

Hoy la atención va sobre otra cuestión. Hay una Justicia provincial que sigue dejando mucho que desear. Cuando el miércoles hablaba con la Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, me dijo que su antecesor había promovido una causa que en nueve años estaba paralizada. Es la causa que se conoce como la “del hangar”: papa Gobernador, cinco días antes de dejar un gobierno de 12 años, le regaló una empresa a su hijo – Juan Esteban Romero – y un espacio en Aviación Civil para que se haga un edificio. La obligación era la de realizar un pago mínimo a la Provincia y ese hangar, después de 20 años quedaría para la Provincia.

La denuncia no avanzó porque la acusadora, que es la Fiscalía, pero no hizo mucho. Guillermo Akemeier llegó hasta un punto y quedó así. El mesnaje es que cualquier Gobernador que venga puede hacer lo que quiera con los bienes del Estado y entregárselo a su propio hijo con un usufructo de 20 años.

El caso cerró sin encontrar nada; los acusados quedaron libres de culpa y cargo. ¿Por qué la Fiscalía entendió que no había más nada para hacer? Porque Juan Esteban Romero pretende ser candidato a diputado porque la familia no saben dónde ubicarlo; parece que tiene un comportamiento poco correcto y por ello lo enviarían a que lo contenga la Cámara de Diputados. Pero había que eliminar causas que lo involucran y para ello contaron con una Fiscal que, parece, no hizo las cosas como corresponde y una Jueza que se vio imposibilitada de seguir actuando ante el pedido de la Fiscal.

¿Somos todos estúpidos?, debiéramos pensar. Y cuando estamos llegando a la conclusión que estamos en el máximo de la corrupción judicial, aparece algún vientito que hace pensar lo contrario.

La misma Jueza que dictaminó el sobreseimiento de la causa del hangar, tiene varias causas y entre ellas la de Mercado, una sociedad anónima formada por varios integrantes del Gobierno Provincial que encabezó Juan Carlos Romero, como el desaparecido Julio Castillo. La causa está emparentada con la causa de La Ciénaga.

La Jueza dijo que no todavía no se habían agotado todas las instancias para disponer un sobreseimiento y es así que el actual senador nacional y ex gobernador Romero y todos los integraban el Ejecutivo – Manuel Brizuela, Fernando Yarade, Javier David y varios más – tienen que seguir siendo investigados por la Fiscalía.

Eso hace que uno pueda sacar la cabeza un poco del agua y pensar que la Justicia puede llegar a funcionar en algún caso.

Y dejamos de pensar en que todo está perdido.