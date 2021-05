Pescadores piden “usar el sentido común” a la Policía

Por Aries, Diego, uno de los trabajadores de catamaranes, aseguró que mucho se quejaron de los retenes porque salen a la hora cero desde Coronel Moldes y no pueden estar antes de la 1 en Salta Capital.

Por esta razón, pidió que la Policía use el sentido común en los horarios que ahora se manejan.

Cuenta que algunas personas que volvían hacia sus casas, lo policías los hicieron quedar hasta las 6 de la mañana en el control pese a que les exhibieron los permisos de pesca.

“La gente está yendo a la casa, no está yendo a una fiesta. Hay muchas formas de comprobarlo. Además no es que llegan al control a las 3 sino 1:30, más de eso no demoran”, asegura.

Mientras tanto, mantuvieron dialogo con el intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, quien les adelantó que no tiene pensado cortar la pesca porque los contagios registrados en la zona ninguno tienen que ver con la actividad.

Finalmente, adelantó que las autoridades solo están pensando en restringir el horario pero por el momento no hay nada definido.