Guaymás compartió una charla con Villada previo a dar positivo: "¡Irresponsable! Ni avisó"

El jefe de la Agencia Territorial Salta del Ministerio de Trabajo de la Nación, Jorge Guaymas, cuestionó que el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, no le haya avisado que le diagnosticaron Covid 19 positivo luego de compartir una reunión, y también por haber asistido al encuentro pese a que días antes no se sentía bien.

Por Aries, Guaymas recordó que el martes 6 por la mañana participaron de una actividad en los salones de Zuviría al 2.600 y horas después Villada informó en sus redes sociales que le había diagnosticado coronavirus.

Por esta razón, cuestionó el acto de “irresponsabilidad total” del Ministro provincial y expresó su malestar ante el gobernador Gustavo Sáenz.

Recordó que le tocó compartir actividades con gente que dio positivo pero que a la media hora le informaron sobre los resultados para que pueda aislarse y evitar contagios.

Bregó para que Villada esté bien y se recupere, pero cuestionó la actitud del funcionario de no avisar nada y encima concurrir a la actividad con dirigentes sindicales.

“Esto no tiene perdón ni justificativo”, expresó Guaymás, quien se encuentra aislado y manifestó su preocupación por tener una madre de 93 años, ocho hijos, nietos y sobre todo porque en el movimiento obrero perdieron varios compañeros por este virus.

La indignación aumenta porque Villada no asistió el 1° de abril al inicio de sesiones legislativas porque no se sentía bien, y además calculó que si tuvo los resultados de los análisis de Covid 19 durante el transcurso del martes, quiere decir que el funcionario provincial no se sentía bien desde antes del encuentro sindical.