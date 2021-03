La lucha de las mujeres por la igualdad

Es un día en el que se recuerda a las víctimas del patriarcado, del machismo y de la desigualdad. Las que abrieron caminos para que hoy podamos gozar de más derechos, aunque aun estamos lejos de la igualdad.

Hay algunos hechos que llamaron mi atención:

En primer lugar manifestaciones del Gobernador, afirmando que debemos seguir luchando para que la igualdad de género sea una realidad, ya que sin igualdad no hay progreso posible. Pero claro, siendo gobernador y teniendo el poder para impulsar cambios en este sentido, ha omitido toda referencia a la igualdad en su proyecto de reforma constitucional.

Pudo haber incorporado una norma que reconozca que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de discriminación y violencia, gozando de autonomía sexual y reproductiva, es requisito para gozar de la integralidad de los derechos humanos. Pudo haber incorporado la obligación de que las decisiones de los jueces deban ser evaluadas desde esta visión de la ampliación de las libertades y los derechos humanos. Pudo haber incorporado una norma que establezca la obligatoriedad en los tres poderes del Estado, en los órganos extra-poderes, en empresas instituciones que contraten con el Estado provincial y/o que reciban aportes y/o subsidios, deban cumplir con la paridad de género en todos los cargos de decisión

Lejos de ello, el gobierno ordenó el vallado del centro de la ciudad: ordenó proteger a los edificios y no proteger a las mujeres a las que en realidad parece que se las considera peligrosas y se les teme.

En segundo lugar, observé el lunes 8 de marzo una marcha multitudinaria, mujeres y hombres también apoyando la lucha de las mujeres. La marcha al grito de “Ni una menos, vivas nos queremos”. Discursos sentidos y encendidos, reclamando justicia de género. El dolor por las víctimas de la violencia más extrema, los femicidios que no se detienen, una mujer muere cada 24 horas en la Argentina.

Me llamó la atención que esa multitud que marchó y se hizo visible, no está suficientemente representada en la institución del diálogo democrático: la Legislatura Provincial. Lo que me conduce a reiterar la necesidad de revisar el sistema electoral. La Cámara de Diputados en toda democracia, representa al pueblo, por lo tanto la elección se realiza por circunscripciones electorales que respeten la igualdad en número de ciudadanos y ciudadanas. Pero nuestra Cámara de Diputados tiene un exceso de representantes de hectáreas y de ganado, y escasísima representación de los sectores urbanos.

El Senado de la Provincia tiene 22 senadores varones y una sola senadora mujer. Ese Senado no es representativo de la sociedad salteña. Este es un tema que no debió dejarse fuera de la reforma constitucional.

Mientras esta realidad continúe, será creciente el número de marchas, las personas sin representación tomarán las calles y harán escuchar su voz con los medios que encuentren a su alcance. La demanda de derechos, los reclamos en contra de la discriminación, las denuncias de desigualdades intolerables no se escucha en los recintos legislativos. Se escucha cada vez con más fuerza en las calles y en las plazas.

Este hecho político extraordinario por la magnitud de la marcha, fue minimizado por los medios que se dedicaron a atacar el accionar de un pequeño grupo de jóvenes mujeres que, en el fervor de la protesta, arrojaron elementos en el atrio de la Catedral.

Si bien es un hecho reprochable, en tanto las imágenes del Milagro, simbólicas de la fe de los salteños, se encuentran expuestas, es también comprensible que algún desborde feminista haya expresado su desagrado por la activa militancia que las jerarquías y los sectores más conservadores de la Iglesia, ejercen sistemáticamente en contra de los derechos de las mujeres. Se oponen a la educación sexual integral en las escuelas, al acceso a los anticonceptivos, a la ligadura de trompas y vasectomía, a la interrupción del embarazo en caso de violación y, finalmente, a la legalización de tal interrupción en los casos específicos que la ley autoriza. La política debe tomar nota de lo que está pasando. Revisar los sistemas de representación es el paso necesario, imprescindible e impostergable para tener la sociedad igualitaria que traiga el progreso, que el gobernador proclama desde su discurso, pero no desde las acciones.