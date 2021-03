¿Por qué no se habla del poder real?

Se mezcla todo. Cuando el Gobernador habla de que quieren manchar la reforma, se refiere a voces que no están de acuerdo con ella y, sobre todo, con un hecho puntual que es la inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia.

El gobernador Gustavo Sáenz menciona muy por debajo a la Justicia y habla del mandato de los intendentes, diputados, los senadores, los concejales, al propio gobernador y está bien. Creo que todo el mundo está de acuerdo, inclusive la dirigencia política porque ella necesita la alternancia para que no queden siempre los mismos. Todo el que está abajo tiene que empujar para llegar a ser legislador porque si siguiera siendo como es ahora, los que vienen abajo estarán postergados. Creo que sobre esto no hay mucha discusión.

La discusión está planteada a otro nivel, a un nivel político/judicial, que es el poder real. Si escucharon lo que ayer dijo Cristina ante un Tribunal que la juzga, habrán tomado nota que le hizo acusaciones al Poder Judicial argentino, que dejan la sensación que hay una trenza infernal, más allá de que tenga razón o no en lo que dice. Me parece, también, que no hay mucha diferencia entre unos y otros, entre acusadores y acusados. La metodología puede ser distinta pero, en definitiva, todos hacen lo mismo: quieren el manejo de la Justicia porque nadie quiere ser investigado, nadie quiere ir preso. Esto es una constante en nuestro país.

Cuando Cristina Fernández decía que los jueces se juzgan a sí mismos, se refería a una corporación judicial espantosa cuyos contactos con el Ejecutivo no se pueden negar. ¿Quién dice que la Justicia está apartada del poder político? ¿Quién puede dar fe de ello?

En Salta lo que se cuestiona es eso. Me parece que hay algunos sectores que quieren saber qué va a pasar con la Corte y sus ramificaciones en los distintos juzgados. Eso no está muy claro. El Gobernador dice que el tema debe ser discutido, pero la discusión ya se inició y los que están más en el tema no están muy conformes con lo que piensa el Gobernador sobre el sistema judicial.

También creo que el Gobernador no se esté explayando mucho sobre el punto; lo único que dijo es que necesita que los cargos no sean a perpetuidad. Y con eso no arreglamos nada.

En esta etapa pre constituyente no hay que ser tan susceptibles. Hay que dejar que cada uno diga las cosas que tiene que decir porque eso es la vida en democracia. Cuando se opina en contra de la reforma, no se mancha la Constitución; disiento con la opinión del gobernador.

Podría haberse hecho una encuesta para tener una idea sobre qué se sabe de la Reforma y el contenido de la propuesta del mandatario provincial. Se optó por cabalgar en el caballito de batalla de acotar los mandatos, porque muchos quieren eso.

Detrás está lo importante y es la configuración del poder real, que es el que ejerce la Justicia. De la Justicia se habla poco.