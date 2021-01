Ley de góndolas: los supermercados afirman que no llegarán a cumplir con los plazos exigidos por el Gobierno

A través de la Resolución 110/21, publicada este jueves, el ministerio de Desarrollo Productivo definió las primeras especificaciones para la implementación de la Ley de Góndolas, que establece qué cantidad de empresas proveedoras deben exhibir los supermercados en sus góndolas por cada categoría de productos.

El plazo para que los supermercados cumplan con esa ley es de 90 días, pero ya comenzó a correr desde el 15 de diciembre, aunque aun falta una definición clave: cómo se conformarán las categorías de productos que deberán exhibir en sus góndolas. Según fuentes del sector empresario, los plazos se van acortando y, sin definiciones, es posible que no lleguen a cumplir con la adecuación de sus góndolas.

En esta primera resolución, la Secretaría de Comercio determinó que la superficie mínima que deben tener los comercios para ser alcanzados por la ley es de 800 metros cuadrados, medidos desde la línea de cajas y sin contar depósitos y espacios para su personal. Con estos criterios, se apunta a que los locales alcanzados por la normativa sean medianos e hipermercados.

La resolución también establece que serán incluidos en la ley todos los productos alimenticios —excepto carnes, pescados y mariscos—, bebidas, productos de higiene y cuidado personal y de limpieza del hogar. Sin embargo, aun no fue determinado cómo será el agrupamiento de esos productos en categorías o góndolas. Desde el ministerio detallaron que ambos listados serán publicados en los próximos días la página web de la Secretaría de Comercio Interior y serán actualizados periódicamente.

Estas listas son lo que están esperando los supermercados puedan poder acomodar su exhibición de sus productos. De acuerdo a cómo se agrupen los productos será más o menos complicado cumplir con los parámetros previstos. Según la ley, los comercios alcanzados deberán ofrecer al menos cinco productos de distintos grupos económicos por categoría.

Pero desde el sector aseguran que el cumplimiento dependerá de cómo se establecen las categorías. Si se agrupa “pañales” como un solo rubro será difícil de cumplir porque solo hay dos grandes proveedores. Lo mismo sucede con categorías como “insecticidas” o “pan lactal”, donde no llegan a haber cinco empresas proveedoras diferentes.

“Hasta que no estén desagregadas las categorías no se puede implementar nada. Sin el paquete completo no podemos empezar. Pero el tiempo para hacerlo ya está corriendo. Si hay una categorías de yogures no es lo mismo si se incluyen dentro sachets, postrecitos o flanes, o si solo hay yogures”, explicó una fuente del sector.

“Le ley tiene mucha legitimidad política porque fue aprobada por amplia mayoría, pero tiene errores técnicos. Si el problema es la concentración lo más lógico sería empezar por los procesos de desinversión de las compañías. Va a ser difícil que las pymes puedan abastecer porque muchas veces no pueden absorber la estructura de costos”, agregó.

De acuerdo a la ley, sancionada en febrero del año pasado y reglamentada a mediados de diciembre pasado, la exhibición de los productos de un mismo grupo económico no debe superar el 30% de la superficie en su categoría. Y se debe destinar al menos un 25% del espacio en las góndolas para productos de pequeñas y medianas empresas. Finalmente, como mínimo un 5% del espacio debe ser para productos de empresas de agricultura familiar, campesina, indígena y de la economía popular.

