Dura crítica a la Auditoría por “especular” con los informes y las denuncias

Indicó que en la AGP no se estaría realizando una tarea correcta ya que todo ciudadano y “fundamentalmente todo funcionario público tiene la obligación de denunciar inmediatamente ante el conocimiento y la información de un hecho ilícito”.

Señaló puntualmente el caso del municipio de Rosario de la Frontera, donde la Auditoría inició su tarea de control en el año 2018 y meses después hubo resultados pero no se supo nada habiendo transcurrido más de dos años.

“Si hay un organismo que tiene que bregar por la transparencia es la Auditoría. La ciudadanía se está preguntando cómo es posible que se sienten sobre un expediente o lo cajoneen durante dos años”, dijo Durand Cornejo cuestionando que si se conocía el informe donde detectaron irregularidades hace dos años, recién se presenten la denuncia en 2020.

“No tengo la menor idea sobre si el intendente de ese municipio es o no una persona correcta, el punto es que no se puede especular ni especular expedientes. Las actitudes republicanas deben ser moneda corriente, no se puede aceptar esto, si hay un organismo en el cual debemos descansar los ciudadanos es la Auditoría, porque nos garantiza la transparencia de la cosa pública”, remarcó.

Finalmente, el legislador indicó que estando presentada ya la denuncia ante la Procuración, también se debe investigar el porqué de la especulación y la demora “porque allí sin dudas está la falla y el ilícito”.