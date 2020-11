Cannabis medicinal: Para avanzar en la ley piden mayor control a las ONGs

La diputada provincial Gladys Paredes, explicó que se avanza en la ley sobre el uso medicinal del cannabis pero se excluye a las organizaciones no gubernamentales por la falta de control que hay sobre las mismas.

Por Aries, Paredes consideró que el proyecto de ley es muy bueno, pero se busca establecer que los convenios sean firmados con organizaciones científicas, universidades, pero no con organizaciones no gubernamentales y que no se conceda tres licencias.

Por esta razón, es que se le realizaron modificaciones a la iniciativa.

También los cambios, establecen que la provincia adhiera a la Ley Nacional 27.350 sobre "Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados".

Paredes explicó que el año pasado fue autora de un proyecto para crear un marco de regulación de las ong’s porque no se sabe cuántas tienen convenio con el Gobierno, quién las controla, no se sabe de dónde vienen su plata, entre otros cuestionamientos.

Por esta razón, la legisladora del Frente de Todos lamentó que estas instituciones no tengan un marco regulatorio donde se dictamine bien sus misiones, funciones y controles.