¿Hay corrupción detrás del silencio?

Opinion 10 de septiembre de 2020 Por Por Mario Ernesto Peña

Se produjo la primera crisis de gabinete, pero no todo está resuelto. El Ministerio de Seguridad es un tema preocupante porque no está dando ninguna seguridad; por lo menos, no a los vecinos. Es un ministerio mudo, que no informa, que no dice nada, lo que lo ha llevado a estar seriamente cuestionado por los intendentes y por distintos sectores de la comunidad.