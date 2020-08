Al editorial del tema de la basura, lo titulé: ¿en qué te han convertido Daniel? ¿Se entiende? Seguramente mucha gente no lo conoce, me estoy refiriendo a Daniel Nallar, el Coordinador Jurídico y Legal de la Municipalidad de Salta. Siempre había mencionado la figura de Daniel Nallar, como la de un abogado inteligente, o sea un hombre de peso dentro de la justicia local.

¿En qué te han convertido Daniel? es el título, porque Daniel Nallar nunca pudo haber dicho las barbaridades que dijo y se publicaron hoy en el diario El Tribuno, porque él sabe cómo hombre de la justicia, como un abogado de prestigio que fue hasta antes de esto, no podría haber dicho nunca que: “Bueno, la justicia es lo menos, esto se hizo por tal cosa y ahora hay más posibilidades de que participen”. Esto es ningunear a la justicia y decir que los papeles no sirven para nada y no puede hacerlo un hombre de la justicia.

Lo que tendría que haber hecho es algo muy sencillo, no haberse metido en esto y el lunes hacer la apertura de sobres como correspondía. Y después dejar que corran los plazos judiciales. Y si alguien se presenta a la justicia para decir “yo quiero participar”, a lo sumo la Municipalidad suspendería los plazos y los habilitaría según indique la jueza, pero sería a pedido de la justicia, acá se comió el amague, es increíble lo que hizo Daniel Nallar.

Alguien lo apretó para hacer esto, alguien apretó a la jueza para que dé esta respuesta en tan poco tiempo, se supone porque esto fue el viernes y el sábado ya estaba listo.

¿Qué es esta tercera empresa interesada? ¿De quién es? Es una empresa brasilera, asociada acá con un alguien que está acusado de corrupción en el gobierno de Macri. Una vez más se identifica a la intendencia de Bettina Romero con el macrismo.

A todo esto ya hay antecedentes con la basura, porque Juan Carlos Romero gobernador cuando lo intervino a Juan Carlos Villamayor intendente en 1996, lo hizo precisamente por este tema.

¿Por qué pasa esto? Por los retornos, no hay otra explicación. Es uno de los mayores presupuestos el de la basura. Se presentaron dos empresas en los términos y ahora quieren torcer la voluntad de eso. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Sigue la familia Romero detrás de la basura.

Además, Romero sigue el tema de cerca pero desde lejos, porque no está en la Argentina, pidió autorización en el Senado para sesionar por zoom desde el exterior, algunos dijeron que está con Macri, otros que más saben, que está en España, donde tiene compromisos familiares, se casa una hija con un vasco y por ello no está en el país.