Zapata cuestionó la celeridad del proyecto de emisión de Títulos para refinanciar la deuda provincial 

El legislador criticó la celeridad con la que se pretende darle tratamiento al proyecto debido a que ingresó hoy y el objetivo es que se trate sobre tablas en la sesión de Diputados de este martes 28 de julio.

Indicó que recibió vía WhatsApp un proyecto “para urgente tratamiento desde el ministerio de Economía siendo que el viernes tuvimos una reunión para analizar el otro proyecto de la deuda de 2100 millones de pesos”, dijo Zapata y se preguntó si en la mencionada reunión con el ministro Dib Ashur el funcionario no sabía que iba a presentar este proyecto.

“Acá se labura tan improvisadamente que en cinco segundos se hace un proyecto y nosotros lo tenemos que aprobar al otro día, esto tiene que tener un tratamiento maduro, me parece que no vamos por el camino adecuado”, planteó Zapata y agregó que “la Provincia no pude manejarse así, desde que no llevamos bien la cuenta de los enfermos de Covid, ahora con los positivos que se hacen negativos a solucionar el tema de la deuda”.

En tal sentido, consideró que la ley propuesta le otorga súperpoderes al Ejecutivo para negociar casi 400 millones de dólares y contratar especialistas bajo una “expresión de deseo” que salga más baratos.

“Me han elegido para ejercer una función de control no de entregar el control al controlado. Por lo menos digan cuáles son los parámetros o las expectativas que encontraron en la negociación, por qué no me dejan tiempo para que pueda indagar con especialistas en refinanciación para que me asesore. Pero llevarme como burro a Bolivia: Ché votá acá mañana! es una total irresponsabilidad, así no se trabaja”.