El Senado insiste en la rigurosidad ante los pedidos de informe

De este modo, Marocco se refirió al planteo realizado en la última sesión por parte del senador capitalino Guillermo Durand Cornejo, quien mocionó una cuestión de privilegio hacia la Auditoría General de la Provincia por el incumplimiento a lo que establece la Constitución provincial y frente a la nula respuesta a una requisitoria aprobada por la Cámara y presentada por el senador de Guachipas José Ibarra.

“El senador de la Capital me reconoció que estaba haciendo los trámites, yo había hablado con el presidente de la Auditoría y me dio algunas explicaciones y cuando me fue elevado le dije que no me convenció y que trabajen un poco más”, indicó Marocco y añadió que si bien era partidario de aguardar que se complete el informe, un senador está en su derecho de hacer la moción que hizo Durand Cornejo.

Frente a esta situación, Marocco sostuvo que “en algunos sectores hay una falta de atención en respuesta hacia el trabajo del Poder Legislativo”.

“Puedo esperar tiempo para que lo hagan pero se deben respetar algunas formas. No se pueden enviar respuestas a pedidos de informes del Poder Legislativo así al pasar, cuando un senador pide un informe debe ser completo”, señaló Marocco y agregó que “el celo que ha puesto el Senado en los informes nos pone en una situación de que el Poder Legislativo trabaja con seriedad y el Poder Ejecutivo responde con seriedad”.