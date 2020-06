Esperan documentación de colegios y la Universidad Católica para avanzar en la entrega de becas

Por Aries, García, presidenta de la Comisión de Becas del Concejo Deliberante, explicó que las autoridades municipales con Gabriela Gaspar al frente, no asistieron a dos convocatorias a principio de año y después se declaró la cuarentena por la pandemia de Covid 19.

Finalmente entre idas y venidas, lograron hace un mes finalmente reunirse y definir las instituciones que adhieren y depurar el listado de inscriptos de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos.

Sin embargo, como varios colegios y la Universidad Católica de Salta supuestamente no habilitaron la parte administrativa, no puede hace contrato ya que no enviaron la documentación que se les requiere.

Por esta razón, el proceso se encuentra detenido y esperan que en la semana se pueda avanzar.

Pidió paciencia y adelantó que espera que a fin de mes se pueda concretar la entrega de becas a 3800 beneficiarios.

Finalmente aclaró que el retraso producido a principio de años “no era nuestro problema”, en referencia a la falta de asistencia por parte de las autoridades municipales, y consideró que “no vale volver para atrás.