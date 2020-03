¿Plaza o baches? Falsa opción

Por Mario Ernesto Peña



Más que el coronavirus, nosotros tenemos el problema del dengue y no ha sido advertido por las autoridades municipales. No se realizaron oportuna y adecuadamente las tareas de desmalezamiento y los yuyarales dominan los barrios. En descacharrado algo hicieron como habitualmente suele suceder en este tiempo pero se necesita más control en áreas y actividades donde hay depósitos de agua.

El Municipio no ha encarado una campaña de información sobre el dengue no ha mostrado un plan de acción que acompañe esfuerzos preventivos de la población. Y tenemos que preocuparnos porque el dengue es la enfermedad que nos está cercando. Los charcos que hay en las calles, las zanjas, el pasto crecido, todo eso atrae el mosquito vector y nadie parece preocuparse por ese riesgo.

Sin embargo, hay un plan que presentó el Ejecutivo Municipal para embellecer la Plaza Nueve de Julio. Ya se publicaron los pliegos de una licitación al efecto. ¿Qué tal?

Diez millones de pesos y no hay un mango para los baches; nadie habló de esos pozos. Quiere decir que todos los que contribuimos para mantener con los impuestos al Municipio, veremos que su gobierno va a gastar 10 millones de pesos en una plaza que, que vamos a convenir, no está hecha un desastre. Es una plaza digna de una provincia pobre y una capital más pobre aún.

Sí vemos que no hay lugar en la ciudad donde no haya pozos y no hay nadie trabajando en este tema. No se da solución a ese tipo de problemas pero se hacen grandes esfuerzos por tener limpia la Plaza 9 de Julio.

La plaza es un lugar turístico por excelencia porque la podemos disfrutar todos. Eso es verdad porque todos porque podemos tener acceso a ese espacio emblemático aun cuando no es mucha la gente que vive en los barrios la que la disfruta ni tiene una plaza similar en su lugar. La plaza está linda porque la mantuvo durante muchos años el Banco Macro ya que había un buen convenio.

Quienes están manejando hoy la Municipalidad, desde la Intendenta para abajo, es gente que está acostumbrada a vivir con mucha plata, inclusive aquellos que fueron funcionarios del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero cuando la provincia vivía otra situación y se gastaron millones de pesos en obras que muchos ni conocen.

Es bueno tener muy linda la plaza principal pero no sirve si desde dos cuadras a la redonda todo está destruido. En verdad, las prioridades son otras pero es lo que la gente votó y después tendrá que juzgarlos.

Me parece que debieran dejarse de joder con la plaza. Esta linda y no necesita que se gaste más plata en ella; hay que ponerla en los pozos. La calle Buenos Aires, una de las pocas para acceder a la plaza, está llena de baches.

¿Desde dónde se están viendo los problemas dela ciudad?¿Los están viendo a través de Google? ¿De qué cabecita loca salen las decisiones que se están adoptando??

¿La Plaza 9 de Julio necesita que se gasten 10 millones en ella? Yo creo que no. Pero no soy el intendente.