Paro en la Planta Hormigonera: piden apertura de paritarias

“Tenemos voluntad de trabajar, pero no tenemos los materiales para hacerlo”, dijo Carlos Albornoz, representante de los empleados del sector.

La Municipalidad de Salta atraviesa momentos complicados en diferentes áreas y ahora se suma un nuevo problema: un paro en “la Plata Hormigonera municipal”. En este sentido, Carlos Albornoz, representante de los trabajadores del lugar, explicó que la fábrica de hormigón “está paralizada”. “Desde el lunes que estamos en asamblea”, manifestó Albornoz.

El dirigente de ATE también detalló que los empleados quieren que “se abran las paritarias”. Al mismo tiempo, Albornoz sostuvo que “faltan toda clase de insumos y materiales de seguridad”. Al respecto, el gremialista explicó: “El lunes nos reunimos con Federico Casas y nos dijo que iba a traer soluciones, pero llevamos cinco días en asamblea y no tenemos respuesta de parte del Ejecutivo municipal”.

Luego, Carlos Albornoz indicó que “no va a salir la gente a trabajar, porque no tienen como fabricar el hormigón y no se puede hacer nada”. “Queremos una mesa de diálogo para tratar de acordar un porcentaje. Queremos hablar con alguien de la Municipalidad y no viene nadie”, agregó.

Finalmente, el dirigente aseveró que son 437 personas las que están sin actividad en la Planta Hormigonera. “Hay un cien por ciento de adhesión a la medida de fuerza. Tenemos voluntad de trabajar, pero no tenemos los materiales necesarios”, concluyó.