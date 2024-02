La Sociedad de Cirugía de Salta apuntó contra el IPS: “Están operando médicos que no son especialistas”

Luego de que la Asociación Argentina de Cirugía enviara una nota al IPS por la cual solicitaba una mesa de diálogo con los cirujanos y la respuesta por parte de la obra social provincial fuera negativa, -alegando que solo firman convenios con asociaciones que sean mayoritarias y representativas-, por Aries, el presidente de la Sociedad de Cirugía de Salta, Martín Venier, expuso supuestas irregularidades respecto a la cirugías que se está prestando a los afiliados.

Agregó que es ilógico, que no los acepten ya que la Sociedad posee más cirujanos que el Círculo Médico, -80 contra 12-, y que se estarían realizando cirugías con médicos que no son especialistas.

“Dentro de la reglamentación, para establecer ciertas prestaciones quirúrgicas se debe ser especialista. Hay muchos de esa lista que no lo son, y si el afiliado supiera esto, quizá no se quisiera operar con él. Algunas patologías no pueden ser operadas por médicos que no son especialistas, incluso si el afiliado quisiera pagar los honorarios tampoco podría hacerlo, por estatuto”, denunció Venier.

El cirujano expresó que el principal perjudicado es el paciente, ya que la única manera de recibir la prestación es pagando, y apuntó contra la Presidenta Gladys Sánchez. “Nos parece grave que ella como es autoridad máxima no tome la palabra y los tenga cautivos de la obra social”.

Finalmente, Venier advirtió que muchos pacientes, aunque no deberían, son derivados a los hospitales públicos, con el agravante que tampoco están realizando cirugías y en el peor de los casos a otras provincias para la práctica.