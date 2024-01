Por Aries, el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, se refirió a la obra del puente de ingreso a la localidad que se encuentra paralizada desde fines de noviembre.

“Es una obra que ya está licitada, está en ejecución, está el proyecto presentado con los dos estudios de impacto ambiental, está todo presentado. Estamos esperando que Nación decida empezar”, expresó.

El intendente señaló que los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo sobre que se terminarían las obras en ejecución fueron positivos, pero avizoró un panorama difícil tras la salida del Guillermo Ferraro y la eliminación del ministerio de Infraestructura.

“Es una obra que si no la hace Nación no la puede hacer nadie. Es opción dásela a un privado que cobre peaje, pero cobrarle a una persona que vive en Vaqueros, que por ahí no le alcanza para comer, ¿Cómo hacemos?, no estamos en Buenos Aires” expresó Moreno y agregó “aparte, para poner peaje, tenés que tener una colectora, y no sé cómo hacer la colectora ahí”.

Así mismo, Moreno, mostró preocupación por la continuidad de las obras urbanísticas en Valle del Navajo.

“Son valles sumamente pobres, vulnerables, que le estamos haciendo cloacas, cuneta, luz, agua, plaza, un SUM, playón deportivo, pero fue el anticipo y de ahí no depositaron nada más. Se está haciendo, pero cuando se acabe el anticipo nose que haremos”, advirtió.