El margen de maniobra es muy estrecho y si bien se ha logrado el acompañamiento de la cúpula sindical docente, los esfuerzos no han resultado suficientes para convencer a las bases que suelen gestionar el incremento salarial solo con medidas de fuerzas. Si bien no fue contundente y ha sido adoptado por 72 horas en la Capital, el atisbo de paro motivó que el Gobernador reconociera que algunos no entendieron el escaso tiempo que está al frente del Ejecutivo como para resolver el reclamo. Con una crisis sociosanitaria desbordada en el norte no alcanzó que se haya aceptado que los docentes, como todos los trabajadores del estado, merecen una reivindicación. Tampoco sirvió que se haya cubierto la inflación de los dos primeros meses del año con un aumento del 8% que se abonó con el sueldo de febrero.

El ruido del reclamo tapó el anuncio reservado para el arranque del año escolar y que fue realizado por el ministro del área. Un pacto para convertir a la educación en una política de estado será la tarea más relevante del año, a fin de asegurar calidad y lograr su democratización.

Sobran razones para una convocatoria de esa naturaleza pero una indiscutible es que la mitad de los adolescentes abandonan sin terminar la secundaria y dada la situación de la región, no es posible tolerar ese nivel de deserción. Se impone que no abandonen la escuela y que lo que aprendan sea significativo.

Es un tema que ya está en análisis en el marco del Consejo Federal Regional, en el que se acordó que tiene que haber una agenda para el Norte Grande, la región con el mayor nivel de desigualdad en la Argentina. De allí la decisión de establecer-en términos regionales- objetivos medibles vinculados a cobertura, terminalidad e inversión educativa, que permitan ir mejorando los indicadores en el corto plazo. Es precisamente lo que está esperando el gobierno local, que promueve un trabajo en conjunto con Nación y con el resto de las provincias porque no hay otro modo de dar respuesta a tantas necesidades.

En su último informe anual, el Observatorio Argentinos por la Educación ya había advertido que solo seis de cada diez estudiantes secundarios terminan el ciclo en el tiempo esperado; ese dato en Salta es más preocupante: uno de cada dos chicos abandona el ciclo. Ratifica que hay grandes disparidades de inversión por alumno, la que es muy diferente según la jurisdicción. Frente a eso no se garantizan condiciones de equidad, dijo la institución.

Cuando en junio del año pasado el Banco Mundial concedió fondos por 341 millones de dólares a la Argentina para ayudar a combatir la deserción escolar, confirmó ese diagnóstico. Señaló que el abandono llega al 50% en escuelas secundarias en un país con la mitad de su población adolescente en la pobreza. Si bien el acceso a la educación secundaria es casi universal, aproximadamente la mitad de los estudiantes que comienzan la secundaria no la completan a tiempo, y solo un tercio de los estudiantes de bajos recursos lo hacen. Y esa franja es más amplia en el norte del país.

Puede notarse que el problema supera una puja salarial y la necesidad de un pacto se impone por sobre las pretensiones sectoriales.

Salta, 03 de marzo de 2020