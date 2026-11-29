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Investigadores de la Policía de Salta recuperaron un arma de fuego reglamentaria que había sido sustraída a un efectivo que cumplía servicio en jurisdicción de la Comisaría 6, en barrio Limache.

Las tareas de investigación permitieron identificar a un hombre presuntamente vinculado con la sustracción, quien fue demorado por personal de la División Investigación Sur.

Durante el procedimiento, realizado en la zona sur de la capital salteña, los efectivos recuperaron el arma y secuestraron otros elementos de interés para la investigación.

La Policía no precisó las circunstancias en las que fue sustraída el arma reglamentaria ni la identidad del sospechoso.

La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3.