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La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, tomó intervención tras el reporte realizado durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre, del hallazgo sin vida de un hombre, menor de edad, en una finca de la localidad de Rivadavia.

Desde la Fiscalía se dispuso la intervención de Criminalística, de la médica legal y de la Unidad GAP del Departamento de Investigaciónes y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizará la autopsia para determinar la causa de fallecimiento de manera fehaciente.

Por el hecho, se encuentra demorado un hombre mayor de edad, como sospechoso de haber tenido alguna participación en el hecho.

La fiscal Filtrín aseguró que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.