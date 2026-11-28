Un operativo policial desplegado el jueves por la tarde en la zona sudeste de la ciudad de Salta terminó con el secuestro de 90 dosis de marihuana y cocaína, además de numerosas infracciones.

Los procedimientos se realizaron en los barrios Solidaridad, etapas I, II y III, La Paz, Norte Grande y San Francisco Solano, entre otros sectores.

El resultado de los controles

Según informó el Ministerio de Seguridad, fueron identificadas más de 60 personas, de las cuales 31 fueron infraccionadas por transgresiones a la Ley Contravencional y otras 19 por incumplimiento de la Ley Nacional de Estupefacientes.

Durante la jornada se realizaron patrullajes, controles preventivos y entrevistas puerta a puerta con los vecinos.

Del operativo participaron efectivos de las áreas investigativas y operativas del Distrito de Prevención 10, junto con integrantes de unidades especiales de la Policía de Salta.