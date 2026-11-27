La Policía de Salta busca a Emiliano Efraín, de 16 años, quien se ausentó de su domicilio el pasado 24 de noviembre. Su familia radicó la denuncia en la Comisaría 2 de Rosario de Lerma.

La búsqueda se desarrolla bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, en el marco del Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas.

El adolescente mide aproximadamente 1,73 metros, es de tez blanca, tiene ojos marrones claros y cabello teñido de color cobrizo. Utiliza aros en ambas orejas.

Al momento de ausentarse vestía pantalón vaquero oversize azul, zapatillas blancas, chomba beige con cuello verde y campera blanca con franjas grises. Llevaba una mochila azul y una gorra negra.

Ante cualquier información que permita localizarlo, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.