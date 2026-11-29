El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incorpora una autorización de crédito público por hasta 90 millones de dólares para financiar la remodelación del ramal C-15 del Ferrocarril Belgrano Cargas en Salta.

La partida quedó contemplada en el artículo 31 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 26 de noviembre, que ahora deberá ser analizado por el Senado.

Sáenz firmará un convenio con Nación

El gobernador Gustavo Sáenz suscribirá este lunes 30 de noviembre un acuerdo con el Gobierno nacional para avanzar en la recuperación ferroviaria.

La previsión presupuestaria permitirá respaldar financieramente los compromisos asumidos en el convenio, aunque todavía resta la aprobación definitiva del Presupuesto.

La norma también establece que el Ejecutivo nacional deberá informar trimestralmente a ambas cámaras del Congreso sobre la utilización del crédito.

El impacto en la producción y la minería

La recuperación de los ramales C-14 y C-15 apunta a reducir los costos logísticos, mejorar la competitividad de las economías regionales y acompañar el crecimiento de la actividad minera.

Desde el Gobierno provincial destacaron que las obras permitirán fortalecer la conectividad ferroviaria del norte argentino con los mercados del Atlántico y el Pacífico.