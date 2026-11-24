La Policía de Salta secuestró más de 487 kilos de marihuana y 21 kilos de cocaína durante un procedimiento realizado el domingo por la noche en Chicoana. La droga estaba oculta en un automóvil que habría sido abandonado por sus ocupantes en un camino rural.

El operativo se inició alrededor de las 23, cuando efectivos de la Comisaría 3ª de Chicoana intervinieron ante la presunta huida de varias personas que dejaron el vehículo en inmediaciones del paraje Las Moras. Al inspeccionar el automóvil, los policías encontraron una importante cantidad de paquetes en su interior.

Ante el hallazgo, intervino personal de la Dirección de Macrotráfico, con apoyo del Distrito de Prevención 11 de El Carril y bajo la dirección de la Unidad Fiscal Federal de Salta. En total, se secuestraron 850 paquetes con estupefacientes.

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de más de 487 kilos de marihuana, equivalentes a 1.948.000 dosis, y más de 21 kilos de cocaína, equivalentes a 170.000 dosis, según las estimaciones policiales.

La investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes continúa bajo la dirección de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, con intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Por el momento, no se informó sobre la detención de los sospechosos.