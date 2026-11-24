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Cinco policías resultaron heridos durante una intervención por disturbios en Pinares, en el municipio de Cerrillos, según informó por Aries la comisario María Estrada, de Prensa de la Policía de Salta. Por el hecho, dos hombres de 29 y 50 años quedaron a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió el sábado, pasadas las 23, a pocos metros de la Comisaría Séptima. Estrada explicó que cinco efectivos, encabezados por el jefe de la dependencia, acudieron ante una alerta por un desorden en la vía pública.

La versión policial del ataque

Según relató la comisario, cuando los policías intentaron despejar el lugar, más de 20 personas salieron de un inmueble y comenzaron a agredirlos con piedras, palos, golpes de puño y patadas.

“Incluso a uno de ellos intentan despojarlo de su arma reglamentaria”, aseguró. Indicó que el efectivo logró proteger el arma y evitar que se la quitaran.

Estrada agregó que una camioneta policial sufrió daños en la luneta. La situación fue controlada con la llegada de refuerzos de Infantería y la unidad motorizada del Distrito de Prevención 11.

Los efectivos debieron recibir asistencia

Los cinco policías que intervinieron inicialmente fueron asistidos por presentar traumatismos múltiples. Uno de ellos, un oficial subalterno, sufrió además una herida de arma blanca en la mano izquierda, de acuerdo con la información brindada por Estrada.

Consultada por la seguridad en Cerrillos, la vocera señaló que se realizan operativos de Protección Ciudadana y controles sobre el consumo de alcohol en espacios públicos. También informó que el viernes se había desplegado un operativo con recursos del distrito.