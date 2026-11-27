Los docentes de la Universidad Nacional de Salta que adhieran a la medida de fuerza resuelta por CONADU Histórica no tomarán exámenes en diciembre. Así lo explicó Diego Maita, secretario adjunto de ADIUNSa, en Pelo & Barba, por Aries.

El dirigente señaló que la decisión fue adoptada a nivel nacional a partir de mandatos de asambleas y reuniones gremiales. La vinculó con el reclamo de fondos para las universidades y con el incumplimiento del Gobierno nacional de la ley de Financiamiento Universitario.

“Los docentes que adhieran a la medida de fuerza no vamos a tomar exámenes”, precisó. Aclaró que el acatamiento no es total y que pueden existir situaciones diferentes incluso dentro de un mismo equipo docente.

Por eso, recomendó a los estudiantes comunicarse con sus cátedras mediante los correos u otras vías formales para confirmar si las mesas previstas se realizarán. La convocatoria gremial no implica una cancelación general de todos los exámenes de la UNSa, aclaró.

Maita también informó que la Facultad de Humanidades aprobó una prórroga de regularidades, para extender los plazos de los estudiantes que necesitan rendir ante las dificultades ocasionadas por las medidas de fuerza.

El secretario adjunto reconoció el impacto del conflicto sobre la comunidad universitaria. “Cualquier medida de fuerza siempre genera un esfuerzo de toda la comunidad, no solamente nuestra, sino de los estudiantes, sino de las familias”, expresó.

Sin embargo, defendió la profundización del reclamo: “Vamos a exigir los fondos para que funcionen las universidades”, sostuvo, y responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de respuestas.