La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al reclamo de un padre salteño que en 2019 solicitó al Ministerio de Educación de la Nación el acceso a los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar de 2016 y 2017. Tras siete años de litigio, el máximo tribunal ordenó, por mayoría, que se le entregue la información desagregada por cada escuela e instituto de Salta que participó de esas evaluaciones.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el abogado constitucionalista Roque Rueda explicó que el principal argumento para rechazar el pedido fue que la difusión de los resultados podría generar una estigmatización de las instituciones, al establecer comparaciones sin considerar las condiciones socioeconómicas de cada comunidad educativa.

El reclamo obtuvo una sentencia desfavorable en primera instancia, que posteriormente fue revertida por la Sala II de la Cámara Federal de Salta. El Ministerio de Educación presentó un recurso extraordinario federal y la causa quedó pendiente hasta el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema.

“Lo que estigmatiza no es la difusión de la información pública sobre el desempeño de la institución educativa. Son, en todo caso, las malas políticas públicas, la mala gestión. Y el control ciudadano es una de las vías más importantes para que esas políticas y esa gestión mejoren”, sostuvo Rueda.

El constitucionalista también destacó la utilidad de las evaluaciones para orientar la distribución de los recursos estatales. “La Ley de Educación Nacional dice que una de las cosas que hay que hacer es asignar recursos a aquellos lugares que se muestren como más vulnerables. Una de las formas de hacer eso es, a través de estos mecanismos de evaluación, detectar esos lugares para que eso se revierta”, explicó.

Rueda aclaró que el expediente deberá regresar a Salta para el cumplimiento de la sentencia, cuyo alcance se limita a las evaluaciones solicitadas en la demanda original.

No obstante, destacó que el pronunciamiento de la Corte constituye un precedente relevante para futuras causas similares y consideró que podría impulsar modificaciones en la normativa que regula el acceso a la información educativa.