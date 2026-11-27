En búsqueda de otras salidas, la participación de las provincias del norte argentino en el VIII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor Bioceánico de Capricornio, que se desarrolló entre el miércoles y este jueves en la ciudad chilena de Antofagasta, volvió a poner en primer plano la agenda de la integración regional y la salida hacia el Pacífico. En ese escenario transfronterizo, la presencia de Salta y Jujuy adquiere un relieve particular dentro de un espacio de coordinación que reúne a territorios de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay en torno a proyectos de conectividad, logística y desarrollo productivo. Para el Norte Grande, pensar el comercio exterior más allá de la dependencia histórica de los puertos atlánticos constituye una apuesta de largo aliento que busca modificar el mapa logístico de la región.

En el marco de este encuentro, la visita de la delegación salteña al puerto de Angamos, en Mejillones, representa un paso concreto orientado a evaluar la reactivación del intercambio comercial entre la provincia y el norte chileno. El propósito de analizar capacidades operativas, accesos viales y ferroviarios, así como las posibilidades de embarcar exportaciones o recibir insumos desde el Pacífico, responde a una necesidad real: recuperar flujos de carga que en el pasado perdieron continuidad por deficiencias de infraestructura, oscilaciones macroeconómicas y barreras operativas. Se trata de un avance progresivo, necesario para identificar fortalezas y debilidades técnicas antes de proyectar escalas mayores.

Sin embargo, el balance de este recorrido exige fortalecer una mayor presencia y protagonismo del sector privado. Los foros subnacionales, las misiones oficiales y los diagnósticos institucionales resultan valiosos para ordenar prioridades y construir marcos de cooperación, pero el intercambio comercial efectivo no se sostiene únicamente con gestiones estatales. Son las empresas exportadoras, los operadores logísticos, las industrias regionales y los inversores quienes determinan si una ruta se vuelve competitiva, frecuente y económicamente viable en el tiempo.

Para Salta, consolidar la salida al Pacífico implica sortear desafíos estructurales que exceden la voluntad diplomática de los gobiernos provinciales. La calidad de las rutas y ramales ferroviarios, la agilidad de los pasos fronterizos, los costos de transporte y la estabilidad de las reglas macroeconómicas nacionales condicionan cualquier intento de diversificar mercados. Sin previsibilidad económica ni articulación logística real, los corredores corren el riesgo de quedar reducidos a aspiraciones reiteradas en documentos y encuentros periódicos.

Aun así, el trabajo sostenido en estos espacios permite afinar el diagnóstico sobre qué funciona y qué frena la integración efectiva del norte con Chile y la cuenca del Pacífico. La diferencia entre una declaración de intenciones y una corriente comercial permanente radica en la capacidad de convertir las ventajas geográficas en soluciones operativas y negocios concretos.

El desafío para Salta y las provincias vecinas consiste en pasar de la diplomacia subnacional a una alianza productiva madura. Sin una participación empresaria decidida y sostenida, quizás se condene a la apertura hacia el Pacífico seguir avanzando a un ritmo demasiado lento para las urgencias de la economía regional.

Salta 27 de noviembre de 2026