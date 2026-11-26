El gobernador Gustavo Sáenz señaló que era un pedido innegociable y en los términos en que se llega al convenio, él cumple su palabra.

El próximo lunes 30 de noviembre se firmará un convenio entre la provincia de Salta y el Gobierno nacional para formalizar la realización de obras, que serán las más importantes de la historia de la región porque darán a Salta y a otras provincias las salidas al Atlántico y al Pacífico. Así las presentó el mandatario, que enfatizó en que la recuperación de la infraestructura ferroviaria para el desarrollo productivo del norte del país, se va a lograr con un trabajo conjunto y sin banderas políticas.

Durante su exposición ante el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, adelantó que el acuerdo contemplará el financiamiento de las obras del ramal C14 —clave para vincular la Puna salteña con Chile y los puertos del Pacífico— a cargo de tres empresas mineras, Posco, Taca Taca y Río Tinto, mientras que el Estado nacional asumirá la inversión del ramal C15, orientado hacia Bolivia y la integración regional, aunque sujeto a un estudio previo. Sin embargo, el anuncio llegó sin precisiones sobre montos ni plazos de ejecución y en medio de un clima de desconfianza acumulada.

La razón principal de ese recelo no es meramente técnica, sino política. A lo largo de su gestión, la administración de Javier Milei ha mostrado una marcada proclividad a postergar, condicionar o incumplir compromisos asumidos con las provincias, una conducta que ya motivó reiterados reclamos públicos del gobernador Gustavo Sáenz y cuestionamientos de sectores empresarios y legislativos del norte argentino. Cuando los antecedentes de cumplimiento son frágiles, la firma de un nuevo convenio despierta menos entusiasmo que cautela, sobre todo si el esquema deja fuera de las obligaciones iniciales de la concesión ferroviaria a ramales considerados vitales para la competitividad regional.

En ese contexto, resulta inevitable leer el acuerdo proyectado también en clave política y electoral. Los convenios de alto impacto simbólico suelen funcionar como herramientas de distensión coyuntural o acuerdos marco de conveniencia mutua, útiles para exhibir sintonía institucional o construir puentes de cara al calendario electoral que se avecina. El riesgo de que esa lógica predomine sobre las garantías jurídicas y presupuestarias es evidente: si el entendimiento queda en una foto o en un compromiso difuso, lejos de descomprimir la tensión puede alimentar una nueva frustración social y productiva en Salta.

Para la economía salteña, los ramales C14 y C15 no representan una consigna abstracta ni una disputa de gabinete. Constituyen arterias indispensables para reducir costos logísticos, ampliar la salida de la producción minera y agroindustrial hacia mercados externos y consolidar el rol de la provincia dentro del corredor bioceánico y la integración regional. Que el financiamiento del C14 recaiga sobre actores privados vinculados a grandes proyectos mineros y que el C15 dependa de estudios previos y partidas nacionales exige mecanismos claros de control, cronogramas exigibles y seguridad jurídica para evitar que las obras queden libradas a la volatilidad fiscal o a cambios de humor político.

La política argentina padece desde hace años una brecha profunda entre la firma de acuerdos y su ejecución efectiva. Cada promesa incumplida erosiona la autoridad de la palabra pública y encarece el costo de construir consensos genuinos entre la Nación y las provincias.

El próximo 30 de noviembre ofrecerá una prueba concreta para medir si este anuncio inaugura una etapa de compromisos verificables o si repite el libreto de las expectativas infladas sin respaldo suficiente. Salta necesita hechos tangibles, reglas estables y obras que avancen más allá de la coyuntura; de lo contrario, el escepticismo seguirá siendo la respuesta más razonable ante cada nueva firma.

Salta, 26 de noviembre de 2026