Con aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación, es decir con media sanción, existe un proyecto de ley que regula las apuestas on line. Se trata de un proyecto de protección de los menores contra la ludopatía.

La Cámara de Senadores de la Nación, donde hay tres senadores por Salta, tiene en sus manos no dejar que el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea pierda estado parlamentario y quede en la nada.

Lleva dos años, sí: dos años, con media sanción y duerme el sueño de la injusticia. En principio debe tratarse mañana jueves. Que una iniciativa de esta importancia pueda perderse, sin siquiera ser tratada, interpela directamente la responsabilidad de nuestros legisladores frente a tantas familias argentinas.

Los estímulos para entrar en el túnel del juego y quedar cautivos en él apuntan a los más desprevenidos y a los más vulnerables. A ojos y oídos de todos se desarrollan las campañas de promoción del juego que sutilmente, y no tanto, buscan pescar entre los menores y los desesperados.

Las plataformas digitales, las mecánicas de diseño interactivo, las redes sociales e incluso entornos educativos, son ámbitos de captación a sabiendas de quienes deben actuar en contrario.

En un renovado mensaje sobre esta urgencia la Conferencia Episcopal Argentina ha dicho a los Señores Senadores: “La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones. La protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no puede seguir esperando, ni quedar atrapada en dilaciones que terminen frustrando una respuesta legislativa necesaria. La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta. La sociedad tiene derecho a conocer qué piensan sus representantes y qué están dispuestos a hacer frente a esta realidad.”

El proyecto tiene media sanción, lleva dos años esperando, mañana debe tratarse; de no ser así, el 30 de este mes perdería estado parlamentario. Decir que todavía falta analizarlo en comisión no parece serio y abre muchas sospechas.

También los salteños esperamos que los senadores por nuestra Provincia estén a la altura de la circunstancia y que nos hagan conocer su pensamiento y su voto.