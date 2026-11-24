En su programa Compartiendo su Mañana, por Aries FM, Mario Ernesto Peña cuestionó las cifras oficiales del movimiento turístico en Salta durante el último fin de semana largo, al advertir un contraste entre el crecimiento informado por el Gobierno provincial y la caída de la actividad a nivel nacional.

“Hay números de turismo que no los llego a comprender. Generalmente me cuesta mucho trabajo comprenderlos, será en base a mi ignorancia seguramente”, expresó el periodista.

“En todo el país ha disminuido la cantidad de gente que ha viajado y en Salta ha aumentado. ¿Seremos una provincia privilegiada?”, se preguntó Peña, quien también puso en duda el alcance y la finalidad de la información que difunde el Gobierno provincial.

Los números oficiales frente a la realidad del sector

El periodista contrastó los balances positivos del Ministerio de Turismo con las dificultades económicas que manifiestan los empresarios hoteleros y gastronómicos de Salta.

“Tampoco hay quien te lo explique mucho, porque a su vez hay varios hoteles y establecimientos hoteleros y los restaurantes, todo el mundo se queja. Hay algunos en venta, bastantes en venta”, sostuvo.

Peña vinculó la venta de estos establecimientos con la falta de clientes y cuestionó que esa situación no se vea reflejada en las estadísticas oficiales.

“Están en venta no porque les guste vender las cosas, sino porque sencillamente no tienen público. Esto significaría que hay mucho menos cantidad de turistas que ingresan a la provincia”, manifestó.

El éxito turístico que muestran las estadísticas

Finalmente, Mario Ernesto Peña puso en discusión el crecimiento sostenido que reflejan los informes del Ministerio de Turismo de Salta, frente a las dificultades que observa en la actividad privada.

“Sin embargo, los números por parte del Ministerio de Turismo son cada vez mayores. O sea, estaríamos pasando a ser una provincia exitosa en turismo, cosa que no creo que sea así”, concluyó.