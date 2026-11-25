Tras haber registrado una caída del 0,6% en el segundo trimestre de 2026 —que interrumpió una racha de siete trimestres consecutivos de crecimiento— y un retroceso acumulado del 1,8% en el tercer trimestre según el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC, el país vuelve a enfrentar la contracción de su actividad productiva. Más allá de las discusiones técnicas sobre series desestacionalizadas o tendencia-ciclo, el dato central es que la estabilidad económica vuelve a esquivarse.

La pregunta decisiva es quién paga el costo de esta nueva recesión. Las contracciones económicas rara vez se reparten de manera equitativa: recaen con mayor severidad sobre los trabajadores informales, las pequeñas y medianas empresas, los jubilados y los hogares de menores ingresos, que carecen de espalda financiera para amortiguar la caída del consumo, la restricción del crédito y el estancamiento laboral. En provincias como Salta, donde las estructuras productivas suelen ser más vulnerables a los vaivenes macroeconómicos y los costos logísticos o financieros pesan con más fuerza, cada freno de la actividad nacional se traduce en menor dinamismo comercial, postergación de inversiones y mayor presión social.

Sin embargo, reducir este episodio a una mera coyuntura de mercado sería pasar por alto su raíz política e institucional. La reiteración de estas crisis en la Argentina está estrechamente vinculada a la falta de renovación genuina de liderazgos y a la persistencia de prácticas dirigenciales centradas en la disputa de poder antes que en la construcción de acuerdos duraderos. Cuando los elencos políticos reciclan diagnósticos incompletos, promesas mágicas o respuestas cortoplacistas frente a problemas estructurales, el sistema institucional pierde capacidad para sostener políticas de Estado que sobrevivan a los cambios de signo o de humor electoral.

A ese déficit de dirigencia se suma otro factor determinante: la apatía ciudadana frente a los procesos públicos y políticos. El cansancio social ante décadas de frustraciones económicas suele derivar en desencanto, desinterés o retirada del espacio cívico. Sin embargo, la indiferencia no es neutra: cuando la ciudadanía se desentiende del control de las instituciones, de la exigencia de rendición de cuentas y del debate sobre proyectos de largo plazo, deja un vacío que facilitan las aventuras voluntaristas y los atajos coyunturales.

Superar esta recidiva exige algo más que ajustar variables o esperar un rebote estadístico. Requiere reconstruir la confianza entre representación y sociedad, renovar liderazgos con vocación programática y responsabilidad fiscal, y recuperar una ciudadanía activa que exija previsibilidad real en lugar de resignarse al ciclo perpetuo de auge y caída. Sin ese compromiso compartido entre dirigencia e instituciones, la recesión seguirá siendo no una excepción dolorosa, sino una constante difícil de evitar.

Salta, 25 de noviembre de 2026