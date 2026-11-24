Tras un período prolongado de tensiones financieras y presión tributaria, el sector parece captar una atención más receptiva desde distintos sectores del poder y de la dirigencia dirigencial, en un momento en que la discusión sobre el rumbo productivo y la competitividad vuelve a ocupar el centro del debate argentino. El giro más visible en el frente económico se expresó el 3 de noviembre, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, adoptó una postura más comprensible de las demandas del sector y anunció un paquete de medidas orientado a descomprimir el ahogo financiero cotidiano.

Entre los puntos centrales figuran la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027, la ampliación de los planes de pago y la posibilidad de utilizar saldos a favor para cancelar deudas aduaneras. Aunque se trata de herramientas de alivio financiero y ordenamiento de pasivos antes que de soluciones estructurales inmediatas, representan un gesto concreto de atención hacia un entramado productivo que sostiene buena parte del empleo y la actividad real.

Ese reposicionamiento también quedó reflejado en el summit «El País que se Viene», organizado por Somos Pymes, una plataforma enfocada en el sector, donde la semana pasada confluyeron diagnósticos y propuestas sobre el futuro de las empresas argentinas. En ese espacio, el titular de la cartera económica pidió a los empresarios "no tener miedo de invertir" y confiar en que la sociedad no volverá a modelos económicos anteriores. La participación de la senadora nacional Patricia Bullrich —con definiciones y anuncios proyectados desde una opción presidencial— sumó una dimensión política adicional, mostrando que el universo pyme se consolida como un actor decisivo en la construcción de consensos y programas de gobierno de cara al futuro.

A estos movimientos se suma un avance institucional de particular relevancia. La Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de Diputados avanzó en el dictámen de un proyecto que declara la emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria del sector. Legisladores de distintos bloques advirtieron sobre el cierre de empresas y la pérdida de empleo; destacaron que la iniciativa no es la solución definitiva, sino propuestas de medidas de urgencia que el gobierno debiera tomar. Durante la actual gestión se registró una destrucción de más de 35.000 empresas del sector y la pérdida de más de 400.000 trabajadores registrados. Desde todos los sectores políticos se cuestionó lo que se definió como un modelo económico de exclusión.

El paso es significativo si se llega a dotar al sector de un instrumento legislativo específico para atender su fragilidad actual, pero su verdadero alcance dependerá si puede llegar al recinto. Su tratamiento y aprobación parlamentaria constituyen la clave para transformar un diagnóstico compartido en una herramienta normativa efectiva, con reglas claras y plazos previsibles.

Para provincias como Salta, donde el tejido pyme cumple un rol insustituible en la generación de empleo, el comercio, los servicios y las cadenas de valor regionales, esta posibilidad de mayor atención nacional reviste una importancia estratégica. Las economías del interior suelen sentir con mayor dureza el peso de las asimetrías logísticas, el costo del financiamiento y la presión fiscal; por ello, cualquier alivio administrado desde la Nación y respaldado por una ley de emergencia bien diseñada puede ofrecer un respiro indispensable para sostener la actividad y proyectar inversiones.

Sin embargo, debe reconocerse que la clave es lograr políticas de desarrollo verdaderamente federales para que las pymes pasen de la resistencia defensiva a una etapa de recuperación sostenida. Su realidad debe ser parte de cualquier propuesta electoral.

Salta, 24 de noviembre de 2026