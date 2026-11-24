Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, fue condenado a 14 años de prisión efectiva por un ataque ocurrido en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta, que dejó un joven muerto, dos hombres heridos y un perro muerto por un disparo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la jueza Victoria Montoya Quiroga dictó las penas mediante un juicio abreviado, con acuerdo de las partes, presencia de las víctimas y confesión de los cinco acusados. El fiscal Daniel Espilocín intervino en representación de la Fiscalía.

Las penas para los otros acusados

Gabriel Agustín Ramírez, Leonardo Agustín Ortega y Juan Pablo Romero recibieron siete años y diez meses de prisión efectiva, por sus respectivas responsabilidades en los hechos.

A Juan Diego Yáñez le impusieron tres años de prisión de ejecución condicional por portación ilegítima de arma de fuego y abuso de arma. Deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas tratamiento psicológico, prohibición de contacto con las víctimas y sus familiares y de consumir estupefacientes.

La jueza también ordenó la inscripción de todos los condenados en el Banco de Datos Genéticos.

De un altercado a un ataque armado

Los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 2024 en el pasaje Boedo, entre la cancha de Villa Primavera y avenida Costanera.

La primera secuencia se produjo durante la tarde, cerca de una vivienda donde se celebraba una reunión familiar con niños. Uno de los involucrados arrojó piedras contra una mujer y, ante el reclamo de familiares, Peloc intervino con un arma de fuego y profirió amenazas.

Horas después, el grupo regresó con armas y objetos contundentes. De acuerdo con la acusación, efectuaron disparos al aire y luego hacia viviendas, personas y transeúntes.

Un muerto y dos heridos

Un joven de 24 años recibió un disparo en el tórax y murió en el hospital San Bernardo, pese a la asistencia médica.

Otro hombre, de 32 años, sufrió una herida de bala en una pierna. Un tercer damnificado recibió un golpe con un objeto contundente que le provocó un traumatismo de cráneo y puso en riesgo su vida. En el mismo ataque, un perro murió por un disparo.

Peloc fue condenado por amenazas con arma, homicidio y tentativa de homicidio agravados por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de guerra y crueldad animal agravada por el uso de arma de fuego.