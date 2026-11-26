El papa León XIV manifestó su preocupación por la falta de acuerdos concretos tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que concluyó el pasado 23 de noviembre en Antalya, Turquía.

Durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano, el Pontífice advirtió sobre la creciente frecuencia de fenómenos ambientales extremos y cuestionó la falta de compromisos claros de la comunidad internacional para afrontar esta problemática.

“No olvidemos nunca el rostro humano de la crisis climática”, expresó León XIV, al señalar que sus consecuencias afectan a millones de personas y comprometen el futuro de las próximas generaciones.

Una cumbre sin acuerdos

La COP31 finalizó sin un documento político consensuado entre los países participantes, pese a que las negociaciones se extendieron durante una jornada adicional para intentar alcanzar un acuerdo sobre el abandono de los combustibles fósiles.

La conferencia solamente logró avanzar en cuestiones técnicas relacionadas con el funcionamiento de los organismos internacionales dedicados al clima, sin establecer nuevos compromisos políticos.

Frente a este escenario, León XIV reclamó un mayor sentido de responsabilidad compartida y pidió desarrollar “nuevas formas de solidaridad entre las naciones”.

El Pontífice también instó a promover transformaciones profundas en los comportamientos individuales, los sistemas socioeconómicos y las formas de gobierno.

El antecedente de su visita a América Latina

La preocupación ambiental ya había formado parte de los discursos de León XIV durante su reciente viaje por América Latina.

En Pucallpa, en la Amazonía peruana, el Santo Padre denunció la destrucción de los bosques, la contaminación de los ríos por la minería irregular y los derrames de petróleo, cuyas consecuencias amenazan la subsistencia de las comunidades locales.

“El grito de la Tierra y el grito de los pobres se elevan juntos”, había manifestado en aquella oportunidad.

Ahora, tras el cierre de la COP31, el Papa renovó su llamado a los gobiernos y a la sociedad para construir una cultura de protección ambiental que priorice la dignidad humana, el bien común y la solidaridad con los más pobres.