Ser un cipayo tecnológico: Dirigencia, símbolos y lealtades
Hoy la soberanía no se disputa solamente en los ríos, puertos o fronteras. También se juega en el territorio invisible de la tecnología, los datos, los algoritmos y la cultura digital.
Antes, las potencias necesitaban flotas y ejércitos para penetrar nuestras fronteras. Hoy les alcanza con que aceptemos en nuestros teléfonos sus términos y condiciones sin siquiera leerlos. La dependencia cambió de instrumentos, pero conserva una antigua vocación: conseguir que los subordinados confundan obediencia con progreso.
Y aquí aparece una versión remozada de nuestra historia: el cipayo tecnológico.
Un personaje que no necesita vestir uniforme extranjero ni jurar fidelidad ante otra bandera. Le basta con repetir que aquí nada puede hacerse, que nuestra inteligencia es insuficiente y que debemos aceptar agradecidos cuanto nos ofrecen los centros mundiales del poder.
Pero existe una especie todavía más peligrosa: el dirigente que confunde soberanía con ceremonial, modernización con dependencia y desarrollo con consumo de tecnología extranjera. No se trata de rechazar el conocimiento universal, sino de comprender que ninguna nación construye su futuro renunciando a producir conocimiento propio.
Necesitamos escuelas que enseñen a pensar, universidades que investiguen y gobernantes que comprendan que comprar tecnología no equivale a conquistar autonomía. Porque la independencia no consiste en rechazar lo extranjero, sino en poder elegir sin arrodillarse.
Antes los cipayos servían a los ejércitos imperiales. Hoy algunos ni siquiera necesitan recibir órdenes: se anticipan a cumplirlas y encima agradecen la oportunidad.