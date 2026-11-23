La política argentina comienza a transitar un período de definiciones, aunque todavía son más los interrogantes que las certezas. A menos de un año de las elecciones nacionales, el escenario muestra un oficialismo que enfrenta señales de desgaste y una oposición que todavía no consigue consolidarse como alternativa.

El presidente Javier Milei conserva una importante base de apoyo, pero las expectativas que despertó su llegada al poder comienzan a confrontarse con los resultados de su gestión. Las dificultades económicas, el deterioro de los ingresos y un estilo confrontativo que antes parecía fortalecerlo empiezan a modificar la percepción de una parte de la sociedad.

En Salta, ese escenario adquiere características particulares. El gobernador Gustavo Sáenz mantiene niveles significativos de aprobación, mientras la oposición todavía encuentra dificultades para construir una propuesta provincial que trascienda las disputas nacionales. Sin embargo, la fortaleza electoral no elimina las exigencias de renovación ni garantiza resultados futuros.

La posibilidad de un nuevo mandato del gobernador ya forma parte de la discusión política. Incluso desde su propio gabinete se reconoce que una eventual continuidad debería estar acompañada por nuevos nombres y otro impulso de gestión. Es una advertencia que merece atención: la permanencia en el poder no puede confundirse con la ausencia de necesidad de cambios.

A esta discusión se suma una realidad económica que condiciona las decisiones provinciales. Según las estimaciones oficiales, Salta perdió recursos equivalentes a siete meses de salarios como consecuencia de la caída de transferencias y de la coparticipación. La relación con la Nación exige diálogo, pero también firmeza para defender los intereses provinciales.

El calendario electoral ya está en marcha. Las candidaturas, las alianzas y las estrategias comenzarán a definirse en los próximos meses. Pero sería un error reducir el debate a quiénes competirán por el poder.

La verdadera discusión debería concentrarse en qué respuestas podrán ofrecer a una sociedad que necesita recuperar expectativas. Porque la incertidumbre política puede ser transitoria; lo que no puede prolongarse indefinidamente es la incertidumbre sobre el futuro.

Salta, 23 de Noviembre de 2026