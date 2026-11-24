El Tribunal Electoral de Salta estableció el cronograma para las elecciones generales del 16 de mayo de 2027. Las fuerzas políticas tendrán hasta el 17 de marzo para presentar sus listas de candidatos y hasta el 7 de marzo para conformar alianzas.

Las fechas figuran en el anexo del Acta 8560, firmado este martes 24 de noviembre, que organiza los plazos previos y posteriores a la votación.

Alianzas y candidaturas: los primeros vencimientos

El 7 de marzo también será la fecha prevista para la asignación de colores a las fuerzas políticas.

Diez días después, el 17 de marzo, vencerá el plazo para presentar candidaturas. Ese mismo día, los medios de comunicación deberán informar los costos de sus espacios publicitarios.

La presentación de imágenes y símbolos partidarios quedó fijada para el 6 de abril.

Cuándo se podrán consultar los padrones

Los padrones provisorios se distribuirán y exhibirán desde el 25 de febrero. El período de tachas vencerá el 7 de marzo.

Los padrones definitivos estarán disponibles el 16 de abril, treinta días antes de los comicios.

Campaña, publicidad y veda

La campaña electoral comenzará el 16 de abril, mientras que la publicidad electoral se iniciará el 26 de abril.

El 21 de abril será el vencimiento para que las fuerzas políticas realicen sus presentaciones sobre pauta publicitaria.

El cese de campaña está previsto para el 14 de mayo, antes de la votación del domingo 16 de mayo.

Por último, la rendición de gastos cancelados ante la Auditoría General de la Provincia deberá realizarse hasta el 15 de junio.