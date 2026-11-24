El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, advirtió que el consumo excesivo de alcohol y de sustancias prohibidas constituye uno de los principales desencadenantes de los episodios de violencia que se registran en distintos barrios de la provincia.

En diálogo con Aries, el funcionario señaló que los indicadores de la Unidad de Análisis Criminal identifican al alcohol como el factor de mayor incidencia en los conflictos sociales.

“La conflictividad social se marca por el exceso en el consumo de alcohol”, aseguró.

Peleas entre vecinos y violencia intrafamiliar

Avellaneda explicó que esta problemática se manifiesta en enfrentamientos entre grupos antagónicos, peleas entre vecinos y situaciones de violencia intrafamiliar. Asimismo, advirtió que en gran parte de estos episodios se utilizan elementos cortopunzantes.

“El desencadenante mayor es el consumo de alcohol”, insistió el ministro, aunque también reconoció la incidencia del consumo de estupefacientes.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, Avellaneda informó que la Policía de Salta lleva incautados 940 kilos de cocaína y marihuana, equivalentes, según estimó, a seis millones de dosis.

El funcionario destacó los resultados de los operativos de Protección Ciudadana Integral y el despliegue de las unidades especiales de la fuerza policial en distintos puntos de la provincia.

El narcotráfico modifica sus rutas en Salta

Avellaneda también se refirió a los recientes procedimientos realizados en la zona de Chicoana y explicó que las organizaciones vinculadas al narcotráfico modifican sus recorridos.

“El narcotráfico va mutando, va eligiendo diferentes rutas de paso”, manifestó.

El ministro destacó el trabajo coordinado con la Justicia Federal y reconoció que, pese a los resultados obtenidos, es necesario intensificar las intervenciones policiales en el territorio.

“Hace falta redoblar, trabajar mucho más”, sostuvo.