El tomate a $2.000 el kilo y el pomelo a $6.000 la docena fueron algunos de los precios relevados este martes en el anexo del Mercado San Miguel de 20 de Febrero 37, durante Mercado de Puertas Abiertas, por Aries.

Una comerciante indicó que el tomate subió desde los $1.500 por kilo, mientras que otros productos conservaron los valores de la semana pasada. También explicó que el calor acelera la maduración y reduce el tiempo disponible para venderlo.

“Nos dura dos días y ya después se echa a perder”, señaló sobre el tomate. Por eso, sostuvo que deben calcular las cantidades que compran para evitar pérdidas.

Papa a $1.500 y cítricos desde $3.000 la docena

En los puestos consultados se ofrecían papas a $1.500 el kilo, además de naranjas y mandarinas a $3.000 la docena.

Una vendedora explicó que el pomelo fue uno de los productos que más aumentó: según detalló, la docena pasó de $3.000 a unos $6.000, en un contexto de menor ingreso de cítricos por el cierre de su temporada.

Las bananas se conseguían desde $3.000 y $4.000 la docena, con valores superiores según el producto.

Llegan las frutas de verano

La ciruela se ofrecía a $8.000 el kilo y la sandía, a $1.500 el kilo. La comerciante explicó que las frutas que comienzan a ingresar suelen tener precios más elevados hasta que aumenta la oferta.

En el caso del durazno, señaló que la fruta local se había vendido entre $2.000 y $3.000 el kilo, pero ese día no había conseguido. Para el próximo ingreso de duraznos de Mendoza anticipó valores de $6.000 a $7.000 el kilo.

Los precios corresponden a los puestos consultados y pueden variar según la calidad, el origen y la disponibilidad.

Horarios de los anexos

Los anexos de 20 de Febrero 37 e Ituzaingó 134 atienden de 8 a 14 y de 17 a 22, según se informó durante el programa. Esta semana también se realizan promociones de indumentaria femenina.