



La Selección Argentina Sub-17 consiguió una victoria fundamental en el Mundial de Qatar 2026. El conjunto nacional derrotó 2-1 a Mozambique y sumó tres puntos importantes para mantenerse en carrera por la clasificación a los dieciseisavos de final.

Los goles del equipo conducido por Diego Placente fueron convertidos por Matheo Machuca y Simón Escobar, mientras que Alírio descontó para el seleccionado africano.

Argentina mostró una imagen diferente respecto de su presentación inicial, cuando había caído 2-0 frente a Australia. Esta vez, los juveniles argentinos tuvieron mayor protagonismo y lograron sostener la ventaja en un encuentro exigente.

El triunfo representa un importante envión anímico para el plantel, que ahora tendrá que afrontar una última presentación decisiva en la fase de grupos.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR ARGENTINA?

La próxima presentación de la Selección Argentina será este miércoles 25 de noviembre, cuando enfrente a Dinamarca por la tercera fecha del Grupo C.

Partido: Argentina vs. Dinamarca.

Argentina vs. Dinamarca. Fecha: miércoles 25 de noviembre.

miércoles 25 de noviembre. Horario: 12.30 (hora argentina).

12.30 (hora argentina). Estadio: Aspire Zone de Al Rayyan, Qatar.

Aspire Zone de Al Rayyan, Qatar. Competencia: Mundial Sub-17, tercera fecha del Grupo C.

El encuentro será determinante para las aspiraciones argentinas de avanzar a la siguiente instancia.

CÓMO SE JUEGA EL MUNDIAL SUB-17

La Copa del Mundo cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de allí, comenzará la etapa de eliminación directa hasta conocer al campeón.

La gran final del certamen está programada para el 13 de diciembre en Qatar.

Argentina buscará cerrar de la mejor manera su participación en la fase inicial y seguir alimentando el sueño mundialista.